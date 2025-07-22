獨／不倫戀情曝光 傳馮明珠8月將升任總院副院長引發護理部反彈

高雄醫學大學董事長陳建志與高醫經營小港醫院副院長馮明珠爆不倫戀，引發外界側目。但據了解，馮與高醫大董座外遇多年，此事再度被掀開，背後恐與即將於8月1日的高層人事異動有關。

知情人士透露，高醫中和紀念醫院副院長吳文正將屆齡退休，副院長遺缺在今年初傳出將由馮明珠接任，消息在高醫體系內部傳開，她上任後主導組織管理與護理制度改革。未料此項人事升遷案引發反彈，尤其護理部高層長期與馮明珠存在意見分歧。

馮明珠出身護理背景，在高醫經營市立大同醫院任職多年，2019年曾有一波人事升遷案，就曾爆出她與董座關係密切，隨即遭到冷凍。2年多前，她調任小港醫院擔任副院長，主導院內護理改革與人事調整，與總院原有護理體系高層產生摩擦嫌隙。

馮在管理上頗具手腕、不易妥協，「長期下來內部對她意見不少」，此次傳出調任中和紀念醫院，更讓部分人員擔憂原有護理體系被全面洗牌。

知情人士指，這背後是一場女人戰爭，來自醫院內部護理派系鬥爭，馮與董座間不倫戀是公開的秘密，此事此刻被掀開意在拉她下馬影響8月人事異動。

據了解，陳、馮外遇同居多年，董座夫人亦早知馮的存在，把重心放在照顧3名子女，目前與子女在美國同住。