影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

新北市46歲馮男昨晚與32歲陳姓越南籍女性友人至萬華區聚餐唱歌，結束後搭乘67歲趙男駕駛的計程車欲返回新莊住處。不料趙男於新莊區中正路違規左轉中港路，遭直行的灑水車攔腰撞上。坐在後座的馮男遭撞當場失去生命跡象，送醫後傷重不治。

新莊警方今天凌晨12時許接獲報案，新莊區中正路與中港路口發生車禍事故。警方到場經查，46歲馮男與32歲越南籍陳姓女子，昨晚至萬華區聚餐唱歌，結束後搭乘67歲趙姓男子駕駛的計程車欲返家。

當計程車行經新莊區中正路欲左轉進入中港路時，趙姓駕駛疑似未依號誌指示逕自左轉，當場撞上對向車道由22歲許男的灑水車。巨大的撞擊力導致計程車失控撞上路口燈桿後再衝入路旁騎樓。