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影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死
新北市46歲馮男昨晚與32歲陳姓越南籍女性友人至萬華區聚餐唱歌，結束後搭乘67歲趙男駕駛的計程車欲返回新莊住處。不料趙男於新莊區中正路違規左轉中港路，遭直行的灑水車攔腰撞上。坐在後座的馮男遭撞當場失去生命跡象，送醫後傷重不治。
新莊警方今天凌晨12時許接獲報案，新莊區中正路與中港路口發生車禍事故。警方到場經查，46歲馮男與32歲越南籍陳姓女子，昨晚至萬華區聚餐唱歌，結束後搭乘67歲趙姓男子駕駛的計程車欲返家。
當計程車行經新莊區中正路欲左轉進入中港路時，趙姓駕駛疑似未依號誌指示逕自左轉，當場撞上對向車道由22歲許男的灑水車。巨大的撞擊力導致計程車失控撞上路口燈桿後再衝入路旁騎樓。
從監視器畫面發現，計程車被灑水車攔腰猛撞，隨後失控撞上路口燈桿後再衝入騎樓，坐在後座的馮男被撞擊瞬間明顯已失去意識，救護人員到場發現馮男失去生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。坐在馮男旁的陳女則是骨盆骨折，目前仍在加護病房治療中。趙姓計程車司機右大腿骨折，送醫後已無大礙。確切車禍原因及肇責歸屬仍警方調查。
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