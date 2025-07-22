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影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

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影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市46歲馮男昨晚與32歲陳姓越南籍女性友人至萬華區聚餐唱歌，結束後搭乘67歲趙男駕駛的計程車欲返回新莊住處。不料趙男於新莊區中正路違規左轉中港路，遭直行的灑水車攔腰撞上。坐在後座的馮男遭撞當場失去生命跡象，送醫後傷重不治。

新莊警方今天凌晨12時許接獲報案，新莊區中正路與中港路口發生車禍事故。警方到場經查，46歲馮男與32歲越南籍陳姓女子，昨晚至萬華區聚餐唱歌，結束後搭乘67歲趙姓男子駕駛的計程車欲返家。

當計程車行經新莊區中正路欲左轉進入中港路時，趙姓駕駛疑似未依號誌指示逕自左轉，當場撞上對向車道由22歲許男的灑水車。巨大的撞擊力導致計程車失控撞上路口燈桿後再衝入路旁騎樓。

從監視器畫面發現，計程車被灑水車攔腰猛撞，隨後失控撞上路口燈桿後再衝入騎樓，坐在後座的馮男被撞擊瞬間明顯已失去意識，救護人員到場發現馮男失去生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。坐在馮男旁的陳女則是骨盆骨折，目前仍在加護病房治療中。趙姓計程車司機右大腿骨折，送醫後已無大礙。確切車禍原因及肇責歸屬仍警方調查。

計程車遭灑水車攔腰撞上。記者黃子騰／翻攝
計程車遭灑水車攔腰撞上。記者黃子騰／翻攝
坐在計程車右後座的馮男首當其衝，當場失去意識，送醫後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝
坐在計程車右後座的馮男首當其衝，當場失去意識，送醫後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝
計程車被撞後失控撞上燈桿在衝入騎樓。記者黃子騰／翻攝
計程車被撞後失控撞上燈桿在衝入騎樓。記者黃子騰／翻攝

中正路 計程車司機

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