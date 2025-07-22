影／南市消防局召集備役替代役男 提升防災救護訓練推動全民防災
為強化備役替代役男災時應變能力及支援能量，落實全民防災理念，台南市消防局規劃召集備役役男，7、8月份合計辦理7場次訓練，人次達647人，課程結合「防災士核心訓練」及「自主緊急應變隊」教育內容，提升役男在面對災害現場時之應變與協作能力。
台南市消防局7月21日至23日辦理「114年度替代役備役役男防災救護組第1梯次召集訓練」，由副局長楊宗林主持，本次召集備役役男95人；訓練內容包含防災基本概論、災害風險認知、初級急救處置、避難引導與通報程序等。
消防局輔以實地演練模擬操作，強調災前準備與災中行動的整合應用；其中「防災士課程」導入社區防災觀念，強調個人責任與家庭準備，「自主緊急應變隊課程」聚焦在社區初期災害處理能力的強化，讓役男能在第一時間擔任協助疏散、支援搜救與應變通報的角色。
消防局辦理替代役備役役男防災救護組召集訓練，規劃7、8月份合計7場次，訓練人次達647人；期盼藉由訓練，深化備役役男對於防救災工作的認同與實務能力，進一步將所學應用於家庭與社區防災，強化地方應變韌性、推動全民防災向下扎根。
市長黃偉哲表示，台南市已將替代役納入全民防衛動員體系與民防系統中，輔助軍事勤務已成為替代役的新使命，替代役男於服役時應熟練戰時勤務，達成全民國防目標，召集訓練可提升役男全民國防概念、災害搶救及醫療救護的技能，建立「自助」與「互助」觀念。
消防局長李明峯表示，替代役備役役男雖已退役，仍是國家災害應變體系中不可或缺的重要人力資源。透過此次召集訓練，不僅能強化其防災知能與技能，更有助於強化平時訓練、戰時動員的整備機制。
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