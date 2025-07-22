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這家超商超悲摧！去年才挨撞昨又來 網傻眼：變得來速了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投竹山集山路三段一家全家超商，去年才有顧客駕駛百萬名車停車不慎撞破落地玻璃，不料昨晚又重新上演，只是肇事車換成國產車，幸無人受傷，但網友傻眼直呼「全家都快變得來速了」。經調查，肇事者沒駕照，疑不熟車輛操作釀禍。

去年元月有民眾駕駛VOLVO百萬休旅車欲到全家便利商店夯蕃薯門市購物，但在店前停車時卻因不明原因暴衝，連人帶車直接衝入店內，導致超商落地玻璃破碎、內用桌椅、商品架損壞，還好無人受傷，經查無酒駕，疑操作不當才釀禍。

不料，昨晚7時30分左右竟又重新上演，只是百萬休旅車換成了國產車；一名22歲男子同樣也是要到該門市消費，但駕車右轉駛入停車格後沒停車，還加速開上有10公分落差的超商外走道，直接撞破落地玻璃，嚇得路過民眾急忙閃避。

由於，該全家門市又悲催發生類似狀況，讓業者及附近民眾超無奈，相關照片被PO上網後，不少網友戲稱「VOLVO撞完，換To挑戰看看」、「這家都變成快得來速了」、「撞習慣也許就開放室內停車了」、「別換玻璃可以換圍牆、護城河」等。

經調查，該名肇事男子雖已滿18歲，但並未考取駕照，疑操作不當才釀禍。警方表示，該輛肇事小客車停車時疑不慎誤踩油門，造成超商玻璃碎裂，所幸無人員受傷，駕駛經酒測無酒精反應，若有違反交通法規後續將依相關規定舉發送辦。

南投竹山集山路三段一家全家超商，去年遭顧客駕車不慎撞破落地玻璃，不料昨晚又重新上演，幸無人受傷，今暫用帆布遮蔽。圖／民眾提供
南投竹山集山路三段一家全家超商，去年遭顧客駕車不慎撞破落地玻璃，不料昨晚又重新上演，幸無人受傷，今暫用帆布遮蔽。圖／民眾提供
南投竹山集山路三段一家全家超商，去年遭顧客駕車不慎撞破落地玻璃，不料昨晚又重新上演，幸無人受傷，今暫用帆布遮蔽。圖／民眾提供
南投竹山集山路三段一家全家超商，去年遭顧客駕車不慎撞破落地玻璃，不料昨晚又重新上演，幸無人受傷，今暫用帆布遮蔽。圖／民眾提供
南投竹山集山路三段一家全家超商，去年才遭顧客駕車不慎撞破落地玻璃，不料昨晚又重新上演。圖／翻攝自臉書「竹山人聊天室」
南投竹山集山路三段一家全家超商，去年才遭顧客駕車不慎撞破落地玻璃，不料昨晚又重新上演。圖／翻攝自臉書「竹山人聊天室」

超商 休旅車

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