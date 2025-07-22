不顧爸爸反對...北市少女找前男友復合 竟遭社區警衛性侵得逞

台北市一名未成年少女小彤（化名）不顧父親反對，獨自搭車至前男友小帥（化名）住的北市內湖某社區談復合，小帥不想再繼續談，把小彤交給社區警衛陳姓男子請求帶離，沒想到陳男竟然以報警為由恐嚇，強迫小彤幫她口交得逞。案經小彤父親報警後曝光，士林地檢署日前偵結，依強制性交罪起訴陳男。

起訴書指出，小彤2023年3月18日早上8點多，搭車前往小帥住的內湖某社區談復合，小帥不願意繼續協談，同日早上11點多找來社區警衛陳男，把小彤帶離社區。

沒想到陳男在社區大門時，見小彤不斷哀求讓她寫信留言給小帥，色性大發，趁機恫嚇稱「若不聽我的話就要報警」，小彤一時懼怕，被帶至社區地下2樓廁所。

陳男在廁所內，以強迫方式柔捏小彤胸部，再掏出生殖器放入小彤口中得逞，期間小彤反抗稱「沒關係你報警，我會把剛剛這些事一起跟警察說」，陳男才悻悻然讓小彤離開；小彤事後回家告知父親，氣憤報警提告。

檢察官根據社區監視器畫面、電梯監視器畫面，認定當天中午11點32分，陳男帶著小彤至社區大樓地下室，並在中午11點45分在社區門口把包包交還給小彤；開庭時傳喚小彤父親、朋友當證人，證明小彤遭侵犯經過，小彤朋友甚至舉證小彤被強迫口交後，就傳訊息哭訴。