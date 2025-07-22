部分縣市罷免投票在即，多場集會遊行及宣講造勢活動刻正舉行，警政署刑事警察局為加強掃蕩黑幫組織犯罪，積極防杜黑道介入投票相關活動，特聯合高等檢察署自本(7)月7日起至18日止，實施全國同步掃黑行動專案，除立即溯源偵破相關犯罪案件外，並鎖定某幫派各堂口等活躍擴張幫派組合，以及隱身特定政黨之幫派犯嫌強力檢肅，加以擴大掃蕩幫派賴以維生之行業處所、聚焦打擊關聯分子、查扣不法利得，以直搗幫派金脈做法、澈底斬斷犯罪資本。專案期間查緝幫派犯罪組織177個、犯嫌1053人、查扣不法金流達6294萬餘元，成果斐然，為近年成果最豐碩行動，展現政府護民主、守治安的決心。

罷免投票在即。示意圖：截自freepik

刑事局表示，此次專案行動共動員全國警力9173人次，查緝部分幫派各堂口分會和其他暴力犯罪組合等重要幫派幹部與成員，並包含隱身特定政黨之幫派犯嫌2人；另掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所等共計2634處，切斷不法分子營生根本。其中查扣大額不法金流，均跟詐欺犯罪有關，包含查扣房產2處(含坐落土地，共計折合約2200萬餘元)、虛擬貨幣25萬餘顆(含USDT泰達幣、ETH以太幣及Bitcoin比特幣，共計折合約1100萬餘元)。

警方秉持保障合法、取締非法，全力查察、嚴正究辦的堅定立場，積極防杜不法介入投票相關活動，並建立聯繫管道，加強各方合法訴諸意見團體的安全維護，絕不容許侵害事件發生；另針對危害治安之幫派組織，亦正持續實施不間斷有計畫的打擊作為，定將其斬草除根，讓民眾享受民主帶來的安居樂業生活。

本文章來自《桃園電子報》。原文：罷免投票在即 警政署加強掃蕩黑幫組織犯罪