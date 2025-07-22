快訊

影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

哈士奇又闖禍！一口氣生吞2隻烏龜 飼主崩潰送急診「見X光照嚇壞」

詐團冒「交貨便」誘輸驗證碼！大四生網購中職明星賽門票被騙10萬

影／門鎖都沒破壞...鴨舌帽男凌晨爬窗潛入工廠辦公室 摸走4千餘元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

一名頭戴鴨舌帽、口罩的男子，昨天凌晨2點潛入台南市安南區安和路六段一間工廠，從窗戶爬進辦公室，撬開抽屜，偷走現金4千多元；李姓女子將竊賊作案過程影片PO上社群媒體，直指「現在這個社會是怎麼了」、「缺錢缺成這樣」，警方表示已積極追查中。

李姓女子昨天上午11時許在社群媒體threads以帳號xuylim發文指出，7月21日半夜2點，老公家工廠的錢被偷，家人把門窗、抽屜都鎖緊，還被撬開，偷錢的人還從窗戶爬進來，真不知道他到底有多瘦可以這樣爬進來，這位也真好笑；真是阿彌陀佛，缺錢缺成這樣。

李女丈夫留言、「老公本人補充說明！這名男子先爬隔壁的曬衣架然後爬上貨櫃進入到工廠裡面。大門什麼的鎖完全沒有被破壞」，網友則留言「最近安南區好像很多小偷我家的石斑也被偷」、「會再去偷，我父親家後面的房子被賊偷三次，第三次才抓到現行」。

台南市警第三分局指出，和順派出所昨天上午10時許接獲報案，安和路6段工廠內貨櫃屋門遭打開破壞，員警隨即調閱監視器，發現嫌疑人於昨天凌晨2時許，從窗戶爬行進入貨櫃屋中竊取財物，目前分局積極查緝中，同時加強轄內巡邏密度，以維護民眾財產安全。

李姓女子將竊賊作案過程影片PO上社群媒體，直指「現在這個社會是怎麼了」、「缺錢缺成這樣」，警方表示已積極追查中。圖／threads帳號xuylim授權提供
李姓女子將竊賊作案過程影片PO上社群媒體，直指「現在這個社會是怎麼了」、「缺錢缺成這樣」，警方表示已積極追查中。圖／threads帳號xuylim授權提供
李姓女子將竊賊作案過程影片PO上社群媒體，直指「現在這個社會是怎麼了」、「缺錢缺成這樣」，警方表示已積極追查中。圖／threads帳號xuylim授權提供
李姓女子將竊賊作案過程影片PO上社群媒體，直指「現在這個社會是怎麼了」、「缺錢缺成這樣」，警方表示已積極追查中。圖／threads帳號xuylim授權提供
李姓女子將竊賊作案過程影片PO上社群媒體，直指「現在這個社會是怎麼了」、「缺錢缺成這樣」，警方表示已積極追查中。圖／threads帳號xuylim授權提供
李姓女子將竊賊作案過程影片PO上社群媒體，直指「現在這個社會是怎麼了」、「缺錢缺成這樣」，警方表示已積極追查中。圖／threads帳號xuylim授權提供
李姓女子將竊賊作案過程影片PO上社群媒體，直指「現在這個社會是怎麼了」、「缺錢缺成這樣」，警方表示已積極追查中。圖／threads帳號xuylim授權提供
李姓女子將竊賊作案過程影片PO上社群媒體，直指「現在這個社會是怎麼了」、「缺錢缺成這樣」，警方表示已積極追查中。圖／threads帳號xuylim授權提供

老公 貨櫃 社群媒體

延伸閱讀

台南公車20路拆分路線 生活20路、厝邊904路服務東區、安南區

北京強硬、川普示好 華府大陸鷹派漸失勢

Macan 里程碑！保時捷萊比錫工廠喜迎第一百萬部 Porsche Macan 下線

彰化屋頂設太陽光電最高補助40萬 須留意時程條件限制

相關新聞

影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

新北市46歲馮男昨晚與32歲陳姓越南籍女性友人至萬華區聚餐唱歌，結束後搭乘67歲趙男駕駛的計程車欲返回新莊住處。不料趙男...

不顧爸爸反對...北市少女找前男友復合 竟遭社區警衛性侵得逞

台北市一名未成年少女小彤（化名）不顧父親反對，獨自搭車至前男友小帥（化名）住的北市內湖某社區談復合，小帥不想再繼續談，把...

影／這麼容易？內壢車站驚見女子騎車衝上月台 台鐵透露誤闖原因

去年6月才有一名男子在台鐵暖暖站月台騎車落軌遭自強號撞擊，日前又有一名女子騎車衝上內壢車站月台。台鐵公司表示，民眾疑似發...

影／宜蘭蘇澳民宅大火1男1女命危搶救中 女子是孕婦

宜蘭蘇澳鎮蘇濱路一戶3層樓民宅今天下午傳出火警，火勢從1樓全面燒到3樓，消防人員在2至3樓的樓梯間發現1名孕婦OHCA，隨後又在3樓廁所發現1名男性，兩人疑似印尼籍夫妻...

這家超商超悲摧！去年才挨撞昨又來 網傻眼：變得來速了

南投竹山集山路三段一家全家超商，去年才有顧客駕駛百萬名車停車不慎撞破落地玻璃，不料昨晚又重新上演，只是肇事車換成國產車，...

罷免投票在即 警政署加強掃蕩黑幫組織犯罪

部分縣市罷免投票在即，多場集會遊行及宣講造勢活動刻正舉行，警政署刑事警察局為加強掃蕩黑幫組織犯罪，積極防杜黑道介入投票相關活動，特聯合高等檢察署自本(7)月7日起至18日止，實施全國同步掃黑行動專案，除立即溯源偵破相關犯罪案件外，並鎖定某幫派各堂口等活躍擴張幫派組合，以及隱身特定政黨之幫派犯嫌強力檢肅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。