影／門鎖都沒破壞...鴨舌帽男凌晨爬窗潛入工廠辦公室 摸走4千餘元

一名頭戴鴨舌帽、口罩的男子，昨天凌晨2點潛入台南市安南區安和路六段一間工廠，從窗戶爬進辦公室，撬開抽屜，偷走現金4千多元；李姓女子將竊賊作案過程影片PO上社群媒體，直指「現在這個社會是怎麼了」、「缺錢缺成這樣」，警方表示已積極追查中。

李姓女子昨天上午11時許在社群媒體threads以帳號xuylim發文指出，7月21日半夜2點，老公家工廠的錢被偷，家人把門窗、抽屜都鎖緊，還被撬開，偷錢的人還從窗戶爬進來，真不知道他到底有多瘦可以這樣爬進來，這位也真好笑；真是阿彌陀佛，缺錢缺成這樣。

李女丈夫留言、「老公本人補充說明！這名男子先爬隔壁的曬衣架然後爬上貨櫃進入到工廠裡面。大門什麼的鎖完全沒有被破壞」，網友則留言「最近安南區好像很多小偷我家的石斑也被偷」、「會再去偷，我父親家後面的房子被賊偷三次，第三次才抓到現行」。