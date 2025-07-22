影／門鎖都沒破壞...鴨舌帽男凌晨爬窗潛入工廠辦公室 摸走4千餘元
一名頭戴鴨舌帽、口罩的男子，昨天凌晨2點潛入台南市安南區安和路六段一間工廠，從窗戶爬進辦公室，撬開抽屜，偷走現金4千多元；李姓女子將竊賊作案過程影片PO上社群媒體，直指「現在這個社會是怎麼了」、「缺錢缺成這樣」，警方表示已積極追查中。
李姓女子昨天上午11時許在社群媒體threads以帳號xuylim發文指出，7月21日半夜2點，老公家工廠的錢被偷，家人把門窗、抽屜都鎖緊，還被撬開，偷錢的人還從窗戶爬進來，真不知道他到底有多瘦可以這樣爬進來，這位也真好笑；真是阿彌陀佛，缺錢缺成這樣。
李女丈夫留言、「老公本人補充說明！這名男子先爬隔壁的曬衣架然後爬上貨櫃進入到工廠裡面。大門什麼的鎖完全沒有被破壞」，網友則留言「最近安南區好像很多小偷我家的石斑也被偷」、「會再去偷，我父親家後面的房子被賊偷三次，第三次才抓到現行」。
台南市警第三分局指出，和順派出所昨天上午10時許接獲報案，安和路6段工廠內貨櫃屋門遭打開破壞，員警隨即調閱監視器，發現嫌疑人於昨天凌晨2時許，從窗戶爬行進入貨櫃屋中竊取財物，目前分局積極查緝中，同時加強轄內巡邏密度，以維護民眾財產安全。
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