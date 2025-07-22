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影／見警取締違停上前問黃線停車時間 飲料店員嗆「有牌流氓」被上銬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市大安警分局安和路派出所劉姓警員前天取締黃線違規停車，附近飲料店員工郝姓男子上前詢問黃線開放停車時間，質疑劉的回答並辱罵「有牌流氓」，被警方逮捕依妨害公務罪移送。

警方調查，劉姓警員前天下午4時許在北市通化街取締黃線違規停放的數輛機車，附近飲料店員工20歲郝姓男子趨前詢問黃線開放停車時間，劉說明若無立牌是晚間8時後可停車，郝問說「不是假日都可以停嗎？」劉回答「誰跟你講假日可以停？」

郝表示與上網查詢資訊不同，劉說「你要信網路就信網路，我講你也不會信，我說不行，你說可以，這樣有什麼意義？重點又不是你的車，你離開好不好？」郝質問「我只是想問一下，你態度在差什麼！」接著大聲咆哮「你好好講」、「我只是問你」、「你到底在兇什麼」，辱罵「有牌流氓」，被上銬逮捕。

大安分局表示，黃線得於晚間8時後至翌日上午7時停車，若有立牌標示，以牌面規定為準；郝現場表示與網路資訊不同，質疑警方執法標準，並認為警員有義務回答問題，以「有牌流氓」大聲辱罵，警員認涉公然侮辱，現場告知權利，以現行犯帶返派出所偵辦。

台北市劉姓警員取締黃線違規停車，郝姓男子上前詢問黃線開放停車時間，辱罵「有牌流氓」被逮捕移送。記者李奕昕／翻攝
台北市劉姓警員取締黃線違規停車，郝姓男子上前詢問黃線開放停車時間，辱罵「有牌流氓」被逮捕移送。記者李奕昕／翻攝

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