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「會被石頭砸到嗎？」蘇花公路東澳1天落石3次嚇人 今起刷坡施工管制

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

蘇花公路117.2公里東澳路段昨天上午發生落石砸穿休旅車擋風玻璃，擊中一對夫妻受傷送醫，下午又再發生兩次落石及坍方，用路人開車上險路，心驚膽顫，公路局東區養護工程分局決定今天起進行3天刷坡施工，機動管制車輛通行。

據了解，蘇花公路117.2公里邊坡的林相完好，上午發生落石砸傷人，原本公路單位要等天氣好，運用空拍機飛上去看哪裡出問題？但是下午2時30分及4時50分又再度發生落石及坍方，情況比上午還嚴重，尤其傍晚這次大量落石傾瀉而下，一度造成道路中斷，搶修後通車。

「到底會不會有問題啊？」一名朱姓網友今天前往花蓮和平工作，擔心自己開車經過時會不會剛好被砸中。他說，大家經過時都嘛會怕，難道只能自求多福嗎？

公路局東區養護工程分局初步發現落石位於型框植生保護及掛網保護的範圍外，距離道路30公尺以上的岩盤，為維護用路人通行安全，今天起辦理台9線117.2公里刷坡施工至24日，這3天會機動管制通行，請用路人配合現場交管人員指揮通行，若有臨時路況或施工需求影響安全，要等到排除阻礙後再放行。

公路單位也強調，這段路是蘇花改與蘇花公路的共線路段，沒有其他替代道路，除非不得已，否則不能封路，封路影響用路人太大，進行刷坡施工之後就會比較安全。

第三次落石的土方傾瀉而下，造成交通中斷。圖／蘇花公路即時路況平台提供
第三次落石的土方傾瀉而下，造成交通中斷。圖／蘇花公路即時路況平台提供
第一次落石把經過的車子砸出一個大洞，駕駛及乘客受傷送醫。圖／警方提供
第一次落石把經過的車子砸出一個大洞，駕駛及乘客受傷送醫。圖／警方提供
第一次落石把經過的車子砸出一個大洞，駕駛及乘客受傷送醫，車內血跡斑斑。圖／民眾提供
第一次落石把經過的車子砸出一個大洞，駕駛及乘客受傷送醫，車內血跡斑斑。圖／民眾提供
第二次落石時，幸好沒有砸到人。圖／翻攝宜花東災害通報
第二次落石時，幸好沒有砸到人。圖／翻攝宜花東災害通報

落石 蘇花公路

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