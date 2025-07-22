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影／這麼容易？內壢車站驚見女子騎車衝上月台 台鐵透露誤闖原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

去年6月才有一名男子在台鐵暖暖站月台騎車落軌遭自強號撞擊，日前又有一名女子騎車衝上內壢車站月台。台鐵公司表示，民眾疑似發現誤闖後隨即掉頭離開，鐵警已調閱監視器追查當事人到案說明；交通部鐵道局表示，該騎士恐涉違反鐵路法，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

周日（20日）台鐵內壢車站出現一名女騎士騎車衝進月台上，讓兩旁乘客看傻眼，有等待列車的乘客tim._1110錄下影片並上傳至社群表示「真人版gta？」不少人看到質疑，該騎士如何騎上月台，也有網友指出，他每天經過內壢車站，該車站後門根本沒有票站。

台鐵說明，7月20日下午2時許，一名民眾騎機車誤闖進內壢站後站入口，機車騎進第3月台後，疑似發現誤闖後，隨即就調頭折返回後站離去，目前鐵警已調略車站月台監視器畫面，將從車牌追查當事人到案說明。

至於為何該騎士為何這麼輕易就能騎車誤闖進月台？台鐵解釋，內壢車站正在進行鐵路地下化工程，該車站後門為簡易的臨時出口，且為方便旅客進出，還加寬出口寬度。由於人力不足緣故，因此僅設置刷電子票證的立柱，並無設置門板式閘門，未來會多呼籲、宣導民眾勿騎車闖入。

鐵道局表示，有關報載7月20日有民眾在台鐵內壢火車站月台騎乘機車一事，由於月台非開放車輛通行之處所，爰該行為恐涉違反鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所。」依同法第70條得處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

鐵道局表示，後續倘接獲鐵路警察局移送相關案卷，將審酌相關事證，考量違法性及可責性，持續辦理裁處作業。

周日（20日）台鐵內壢車站出現一名女騎士騎車衝進月台上，讓兩旁乘客看傻眼。圖／民眾tim._1110授權提供
周日（20日）台鐵內壢車站出現一名女騎士騎車衝進月台上，讓兩旁乘客看傻眼。圖／民眾tim._1110授權提供
周日（20日）台鐵內壢車站出現一名女騎士騎車衝進月台上，讓兩旁乘客看傻眼。圖／民眾tim._1110授權提供
周日（20日）台鐵內壢車站出現一名女騎士騎車衝進月台上，讓兩旁乘客看傻眼。圖／民眾tim._1110授權提供

台鐵 鐵道 監視器

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