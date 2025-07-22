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台電殉職英雄李元瀚器捐遺愛 陳文茜：你的奉獻典範遺留人間

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

36歲台電嘉義區處員工李元瀚搶修電力電擊殉職，送醫搶救6天，上午李父在台南奇美醫院由醫師陪同開記者會，決定放棄急救拔管，同意器官捐贈，化小愛為大愛。名主持人陳文茜零時深夜臉書發文悼念，「不說再見，因為你的愛，你的奉獻，你的典範，已遺留人間。我們會在星空裡，找到您。」表達最深敬意。

陳文茜零時在「文茜的世界周報」粉專發文，「送別台電因公殉職捐贈器官的基層員工李偉翰，這一生你幾乎每個階段都在填平希望和愛的湖泊。生，如此。 死亡，如此。

在最後微弱的心跳中，你讓器官摘除，捐贈予不知名的陌生人們。才36歲，留下2名失怙的孩子，哭紅了雙眼的父母。當時6000伏特的高壓穿過你的身體，結束了你的呼吸，卻無法燒融你奉獻的心。

這一生，你付出的都是不認識的人。需要電的人家，需要路燈的村落，最後，等待器官捐贈的求生者。今天是你的忌日，也是我們永遠記住你名字的日子。偉大，浩瀚。

發出此文時，你已安祥離去。您知道嗎，日落的時候，正是月亮星星升起的時候。不說再見，因為你的愛，你的奉獻，你的典範，已遺留人間。我們會在星空裡，找到您。」

台電殉職員工李元瀚器捐遺愛，生前最後身影。記者魯永明／翻攝
台電殉職員工李元瀚器捐遺愛，生前最後身影。記者魯永明／翻攝

殉職 陳文茜 器官捐贈

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