金湖驟雨淹水交通亂 員警涉水搶通民眾讚「人民保母」

受低壓帶影響，金門昨日下午突降傾盆大雨，豪雨不斷，導致多處路段嚴重積水。環島南路與瓊徑路口因地勢低窪迅速成為「水窪陷阱」，水位高漲至膝蓋，一度造成車輛動彈不得，現場交通混亂，金湖派出所副所長洪銘濠與警員陳宗宏獲報到場協助，還主動到淹水區徒手清水溝，疏導排水，並指揮交通，讓該路段交通迅速恢復秩序。

金湖派出所副所長洪銘濠表示，他們在16時15分冒雨趕赴現場，當時正值車流量增多時刻，車流擁擠又遇淹水阻礙，導致多輛機車因為進水而熄火，汽車駕駛也相當恐慌，不敢貿然涉水，擔心拋錨或發生事故。

兩名員警在湍急水勢中徒手清理水溝覆蓋物與大量落葉，並同時指揮車流分流，經過約半小時緊急搶通，成功疏導排水，路面積水明顯退去，交通才逐步回復正常。

然而此時又傳出瓊徑路與環島北路路口同樣出現嚴重積水，洪、陳二人未歇腳再度馳援，於現場拉起警戒線、指揮交通、協助駕駛安全通行，確保用路人安全無虞。

兩名員警的即時應變與敬業精神獲得現場民眾高度肯定，但也引發議論，有網友質疑「清水溝本該是鄉鎮公所或環保單位職責，怎麼變成員警在做？」另有網友留言「警察真的是人民的保母，什麼都要做，辛苦了！」