快訊

台股早盤創高翻黑下殺超過300點！分析師：短線利空測試…回檔反而是機會

花大錢去瑞士卻狂吃泡麵？他不解台人想法 網曝現實面：我也這樣

大罷免決戰最後4天 游盈隆曝「5大關鍵變數」

聽新聞
0:00 / 0:00

金湖驟雨淹水交通亂 員警涉水搶通民眾讚「人民保母」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

受低壓帶影響，金門昨日下午突降傾盆大雨，豪雨不斷，導致多處路段嚴重積水。環島南路與瓊徑路口因地勢低窪迅速成為「水窪陷阱」，水位高漲至膝蓋，一度造成車輛動彈不得，現場交通混亂，金湖派出所副所長洪銘濠與警員陳宗宏獲報到場協助，還主動到淹水區徒手清水溝，疏導排水，並指揮交通，讓該路段交通迅速恢復秩序。

金湖派出所副所長洪銘濠表示，他們在16時15分冒雨趕赴現場，當時正值車流量增多時刻，車流擁擠又遇淹水阻礙，導致多輛機車因為進水而熄火，汽車駕駛也相當恐慌，不敢貿然涉水，擔心拋錨或發生事故。

兩名員警在湍急水勢中徒手清理水溝覆蓋物與大量落葉，並同時指揮車流分流，經過約半小時緊急搶通，成功疏導排水，路面積水明顯退去，交通才逐步回復正常。

然而此時又傳出瓊徑路與環島北路路口同樣出現嚴重積水，洪、陳二人未歇腳再度馳援，於現場拉起警戒線、指揮交通、協助駕駛安全通行，確保用路人安全無虞。

兩名員警的即時應變與敬業精神獲得現場民眾高度肯定，但也引發議論，有網友質疑「清水溝本該是鄉鎮公所或環保單位職責，怎麼變成員警在做？」另有網友留言「警察真的是人民的保母，什麼都要做，辛苦了！」

金湖分局呼籲，近日金門地區受低壓與颱風外圍環流影響，極易發生瞬間強降雨，駕駛人如遇道路積淹水情況，務必減速慢行、切勿硬闖，並隨時注意車前路況與警方引導，以策安全。

兩名員警在湍急水勢中徒手清理水溝覆蓋物與大量落葉，敬業精神受到好評。圖／民眾提供
兩名員警在湍急水勢中徒手清理水溝覆蓋物與大量落葉，敬業精神受到好評。圖／民眾提供
受低壓帶影響，金門昨日下午突降傾盆大雨，導致多處路段嚴重積水。環島南路與瓊徑路口因地勢低窪瞬間成為河道，水位高漲至膝蓋，一度造成車輛動彈不得，2員警到場協助，還主動到淹水區徒手清水溝，疏導排水。圖／民眾提供
受低壓帶影響，金門昨日下午突降傾盆大雨，導致多處路段嚴重積水。環島南路與瓊徑路口因地勢低窪瞬間成為河道，水位高漲至膝蓋，一度造成車輛動彈不得，2員警到場協助，還主動到淹水區徒手清水溝，疏導排水。圖／民眾提供

淹水 金門

延伸閱讀

連日豪雨淹農田 台東農改場籲搶收有價值蔬菜

影／台東市區一度淹水及膝 三大易淹地段研擬補助防水閘門

台東市區多處積水 議員及里長抬洗腎阿嬤涉水上車

連日降雨 台東累積雨量達620毫米、花蓮逾520毫米

相關新聞

影／這麼容易？內壢車站驚見女子騎車衝上月台 台鐵透露誤闖原因

去年6月才有一名男子在台鐵暖暖站月台騎車落軌遭自強號撞擊，日前又有一名女子騎車衝上內壢車站月台。台鐵公司表示，民眾疑似發...

北市男12樓高墜落摔在士林夜市人行道上死亡 檢警相驗查原因

72歲吳姓老翁今天早上8點多從12樓高處墜落、墜落士林夜市附近、基河路人行道上，警、消獲報趕抵，發現明顯死亡不送醫，拉封...

影／男子酒駕BMW撞安全島後翻車 涉公共危險罪最高可處12萬元

47歲楊姓男子昨天深夜駕駛BMW轎車行經花壇鄉東外環與中山路口時，自撞安全島致車輛翻車，幸好未受傷，不過警方為他酒測，酒...

影／見警取締違停上前問黃線停車時間 飲料店員嗆「有牌流氓」被上銬

台北市大安警分局安和路派出所劉姓警員前天取締黃線違規停車，附近飲料店員工郝姓男子上前詢問黃線開放停車時間，質疑劉的回答並...

「會被石頭砸到嗎？」蘇花公路東澳1天落石3次嚇人 今起刷坡施工管制

蘇花公路117.2公里東澳路段昨天上午發生落石砸穿休旅車擋風玻璃，擊中一對夫妻受傷送醫，下午又再發生兩次落石及坍方，用路...

台電殉職英雄李元瀚器捐遺愛 陳文茜：你的奉獻典範遺留人間

36歲台電嘉義區處員工李元瀚搶修電力電擊殉職，送醫搶救6天，上午李父在台南奇美醫院由醫師陪同開記者會，決定放棄急救拔管，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。