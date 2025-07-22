外送餐點遭銷單不翼而飛 取餐人竟是下訂者警查辦詐欺

高雄外送員林姓男子送餐點到消費者住處大樓，後來發現這筆訂單已經取消，認為白送一趟，折返大樓後，竟發覺餐點消失，報警查出原下訂的男子拿走餐點，控告訂餐男子涉嫌詐欺。

網傳，林姓外送員7月14日接外送訂單，將餐點送抵高雄市三民區某大樓，放在大樓的外送台離去，但事後竟發覺，這趟送餐已遭客人向外送平台回報未取得餐點，自認為白跑一趟，折返大樓想看這份餐點下落，但不見餐點才報警協助。

警方向大樓調閱監錄畫面，察覺原訂餐的呂姓男子拿走餐點。外送員認為自己的送餐權益受損，才檢舉消費者涉嫌詐欺。不過，呂男說他在送員送到餐點前，已經向外送平台取消訂單，事後因肚子餓才拿走餐點。