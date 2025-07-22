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影／台電英雄李元翰殉職器捐 任務結束工程車護送返嘉

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

「用生命繼續點亮這個社會！」，台電嘉義區處36歲員工李元瀚15日在嘉義義竹鄉搶修風災受損電力時，不慎遭6000伏特電力觸電重傷，緊急搶救後以葉克膜維生續命，迄今邁入第7天，家屬今選擇不再讓他痛苦並決定器捐，上午在柳營奇美醫院人員陪同下出席記者會說明，並感謝各界這段時間的關心。

柳營奇美醫院加護醫學部、李元瀚的主治醫師劉浩熏說，今天其實是懷著無比沈重及敬佩的心情，向李先生還有他的家屬致上最深的敬意；李先生在颱風復電搶修過程中，不幸遭高壓電電擊，一開始到院時是OHCA狀態，經急診積極搶救有恢復微弱的自發性心跳。

他表示，經過一周左右的極力搶救，李先生全身主要器官還是呈現重度衰竭的狀態，且臨床上判斷是不可逆狀況，李先生的家屬也展現極大的勇氣跟愛，選擇讓他走向安寧和平靜的最後過程。

劉浩熏提到，最令人敬佩的是家屬也希望能夠讓愛延續在這個世界裡，所以也替李先生完成最後的心願，捐贈身上的組織器官，而經過醫師評估之後也確實可以，醫療團隊會全力協助完成最後的願望，讓李先生用他的生命，繼續點亮這個社會。

柳營奇美醫院醫療團隊近百人今中午約11點半也在醫院外列隊，陪伴李元瀚走完最後一哩路，而台電也出動6輛工程車則在台1線柳營段等候，一路護送李元瀚遺體回嘉義老家。

台電李姓員工今撤除維生系統，宣告死亡，家屬也決定器捐，讓他用生命繼續點亮這個社會，奇美醫療團隊也陪伴他走完最後一哩路。記者萬于甄／攝影
台電李姓員工今撤除維生系統，宣告死亡，家屬也決定器捐，讓他用生命繼續點亮這個社會，奇美醫療團隊也陪伴他走完最後一哩路。記者萬于甄／攝影
台電李姓員工今撤除維生系統，宣告死亡，家屬也決定器捐，讓他用生命繼續點亮這個社會，遺體今在台電工程車護送下，返回嘉義老家。圖／民眾提供
台電李姓員工今撤除維生系統，宣告死亡，家屬也決定器捐，讓他用生命繼續點亮這個社會，遺體今在台電工程車護送下，返回嘉義老家。圖／民眾提供

嘉義 醫師 奇美醫院

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