影／台電英雄李元翰殉職器捐 任務結束工程車護送返嘉

「用生命繼續點亮這個社會！」，台電嘉義區處36歲員工李元瀚15日在嘉義義竹鄉搶修風災受損電力時，不慎遭6000伏特電力觸電重傷，緊急搶救後以葉克膜維生續命，迄今邁入第7天，家屬今選擇不再讓他痛苦並決定器捐，上午在柳營奇美醫院人員陪同下出席記者會說明，並感謝各界這段時間的關心。

柳營奇美醫院加護醫學部、李元瀚的主治醫師劉浩熏說，今天其實是懷著無比沈重及敬佩的心情，向李先生還有他的家屬致上最深的敬意；李先生在颱風復電搶修過程中，不幸遭高壓電電擊，一開始到院時是OHCA狀態，經急診積極搶救有恢復微弱的自發性心跳。

他表示，經過一周左右的極力搶救，李先生全身主要器官還是呈現重度衰竭的狀態，且臨床上判斷是不可逆狀況，李先生的家屬也展現極大的勇氣跟愛，選擇讓他走向安寧和平靜的最後過程。

劉浩熏提到，最令人敬佩的是家屬也希望能夠讓愛延續在這個世界裡，所以也替李先生完成最後的心願，捐贈身上的組織器官，而經過醫師評估之後也確實可以，醫療團隊會全力協助完成最後的願望，讓李先生用他的生命，繼續點亮這個社會。