快訊

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱「沒什麼大不了」秒遭痛毆

726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

影／台中婦遲到8分鐘...司機拒載爆口角 她罵「三流司機去死」被告

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓司機在前天接客時，因不滿張姓婦人未在指定時間內上車，遲到約8分鐘，二人在車內爆發口角，劉男拒載，張婦有一氣之下有罵「三流司機去死」的等字眼，劉男向警方提告恐嚇妨害名譽，當時車內爭執影片也被上傳社群平台，引發議論。

第二警分局表示，此案是在20日下午2時許獲報，北區博館二街一帶有糾紛，文正所警員前往查處，當時現場已無明顯衝突

經查，當時是劉姓司機（44歲）因不滿張姓婦人（69歲）未依約定時間搭車，遲到8分鐘，影響他後續接客的行程，劉因此拒載，要求婦人下車，雙方在車內爆發口角，期間張婦有辱罵「三流司機去死」等用語。

劉男在警員到場時表示，因尚有其他車班，後續再至派出所提出告訴，當晚即到派出所對張婦提出恐嚇、妨害名譽告訴，警方依規定受理。

第二警分局呼籲民眾，遇有消費糾紛應理性溝通，避免衝突升級至司法途徑；同時提醒計程車駕駛與乘客雙方皆應遵守約定時間，互相尊重，才能營造良好乘車環境。

台中市劉姓計程車司機因不滿張姓婦人遲到而拒載，二人在車內爆發口角。圖／摘自社會事新聞影音
台中市劉姓計程車司機因不滿張姓婦人遲到而拒載，二人在車內爆發口角。圖／摘自社會事新聞影音

恐嚇 衝突 妨害名譽

延伸閱讀

影／北市3翁泥醉爆口角！警到場直擊「持斧僵持」 憂狀況失控急拔槍

發洩對友不滿情緒…他竟偷拍對方如廁照 設為個人LINE大頭照

他逆向騎單車差點與機車騎士碰撞 雙方爆口角當街大打出手

狂敲門1小時求救…住戶受不了報案 警破門見「裸男倒地」急送醫

相關新聞

影／男子酒駕BMW撞安全島後翻車 涉公共危險罪最高可處12萬元

47歲楊姓男子昨天深夜駕駛BMW轎車行經花壇鄉東外環與中山路口時，自撞安全島致車輛翻車，幸好未受傷，不過警方為他酒測，酒...

台電英雄李元翰殉職器捐 任務結束工程車護送返嘉

「用生命繼續點亮這個社會！」，台電嘉義區處36歲員工李元瀚15日在嘉義義竹鄉搶修風災受損電力時，不慎遭6000伏特電力觸...

影／台中婦遲到8分鐘...司機拒載爆口角 她罵「三流司機去死」被告

台中市劉姓司機在前天接客時，因不滿張姓婦人未在指定時間內上車，遲到約8分鐘，二人在車內爆發口角，劉男拒載，張婦有一氣之下...

偽造身分證賣GD實名制演唱會門票 黃牛集團不法獲利超過2000萬

演唱會為了防堵黃牛，採取實名制，仍有黃牛透過偽造身分證方式幫助粉絲入場，不法獲利超過2000萬。刑事警察局日前破獲以42歲柳姓嫌犯為首的黃牛集團，1張原價8980元的韓星G-DRAGON台灣演唱會VVIP門票開價至少5萬元，並偽造身分證，以利粉絲躲過實名制規定入場。

影／這樣也可以？幼童機車後座背身玩手機 警：依法可開罰

有民眾行經台中市太平區樹孝路67巷口時，發現有位婦人騎機車時，就讓一名幼童背身坐在後座，而幼童還疑似正在玩手機或是平板。...

影／台北市議員鍾沛君提告前助理涉背信罪 檢方傳喚說明

國民黨台北市議員鍾沛君今年4月間認為辦公室前助理李姓女子涉假借名義對外接陳情，將其解職並提告背信罪。台北地檢署今上午傳喚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。