影／台中婦遲到8分鐘...司機拒載爆口角 她罵「三流司機去死」被告

台中市劉姓司機在前天接客時，因不滿張姓婦人未在指定時間內上車，遲到約8分鐘，二人在車內爆發口角，劉男拒載，張婦有一氣之下有罵「三流司機去死」的等字眼，劉男向警方提告恐嚇、妨害名譽，當時車內爭執影片也被上傳社群平台，引發議論。

第二警分局表示，此案是在20日下午2時許獲報，北區博館二街一帶有糾紛，文正所警員前往查處，當時現場已無明顯衝突。

經查，當時是劉姓司機（44歲）因不滿張姓婦人（69歲）未依約定時間搭車，遲到8分鐘，影響他後續接客的行程，劉因此拒載，要求婦人下車，雙方在車內爆發口角，期間張婦有辱罵「三流司機去死」等用語。

劉男在警員到場時表示，因尚有其他車班，後續再至派出所提出告訴，當晚即到派出所對張婦提出恐嚇、妨害名譽告訴，警方依規定受理。