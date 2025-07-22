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馮明珠從護理師到醫院副院長 捲不倫及管理爭議風暴

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄醫學大學董事長陳建志捲入婚外情風波，對象為小港醫院副院長馮明珠，引發社會譁然。馮明珠為少數從護理專業出身一路升至副院長職位的醫界女性，原本因專業表現獲得肯定，近年卻屢次因爭議事件受到關注，讓她的醫界形象蒙上陰影。

針對陳建志與馮明珠二人疑交往，高醫大回應，將向董事會報告，再做進一步回應；對於牽手、同居風波，陳建志尚未對外說明。馮明珠今天則透過小港醫院公關室，否認不倫戀及以私害公等指控。

現年53歲的馮明珠，早年以護理師身分進入高雄市立小港醫院服務，並在臨床與行政領域都有涉獵。她曾於SARS期間投入第一線病房工作，獲得「全國優秀青年獎」、「傑出護理人員」等肯定，她也是南丁格爾得主之一，曾三度獲前總統馬英九召見。後來逐步升任至副院長職務，負責醫院行政管理與跨部門協調。

在專業領域上，馮明珠積極推動咀嚼與吞嚥功能重建醫療，亦參與國際醫療合作計畫，2025年1月，她率小港醫院協助越南設立第一個吞嚥障礙中心，展現醫療管理與對外拓展能力。但也因為非醫師出身，加上管理作風爭議，院內對其評價褒貶不一。

近期，馮最為人所知是小港醫院「拔官事件」，去年一則源自臉書留言的爭議，將她推上輿論話題的焦點。當時她在市府衛生局一名主管的貼文下留言，批評醫療專業遭踐踏，暗指對方曾私下請託掛號與住院。

此舉引發衛生局反彈，迅速發文要求高醫體系在7天內解除馮的副院長職務，理由是「不適任」。然而，此公文在發布不到半天後便遭撤回，引發是否行政程序濫用的質疑，也讓整起事件被外界稱為「拔官風波」。

今天週刊更揭露，陳建志與馮明珠關係密切，兩人疑同居多年，已成高雄醫界的「公開秘密」。陳已婚，但長期未與妻子同住，夫人亦證實對此有所耳聞。該層親密關係是否影響醫院內部升遷與行政決議，成為外界關注焦點。

高醫體系內部盛傳，馮明珠作風爭議不小，身為副院長在醫院管理問題上，屢遭員工質疑獨斷獨行、缺乏透明度，也未與醫療團隊充分溝通協調，根據社群平台「靠北護理師」匿名爆料，指院內經費運用不透明、人事安排未經共識，甚至在無申報情況下安排董事長陳建志赴院進行醫美療程，使用管制藥品卻未依標準程序照會，明顯違法，引發基層醫護反彈。

小港醫院今天回應，醫院一向依循衛生主管機關相關法規，落實既定標準作業流程，提供各項醫療服務，對於此次事件，會秉持負責與誠懇的態度，若執行過程中確有疏漏或尚未臻於完善之處，會虛心接受主管機關的查核與各界指教。

小港醫院表示，目前已主動提供相關資料，全力配合高雄市政府衛生局調查與實地查核作業。未來，將更加審慎檢視各項流程，持續精進，回應社會期待，讓民眾安心。

衛生局表示，今年6月27日接到民眾通報小港醫院私用手術、管制藥品等，即於6月28日派員稽查，有關醫院使用管制藥品疑義，查證屬實，依違反管制藥品管理條例，並於7月3日依法裁處在案。有關接獲檢舉醫院未依法製作病歷疑義部分，亦同步行政調查釐清事證中。

高雄市立小港醫院副院長馮明珠（右二）。圖報系資料照
高雄市立小港醫院副院長馮明珠（右二）。圖報系資料照

衛生局 馮明珠

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