演唱會為了防堵黃牛，採取實名制，仍有黃牛透過偽造身分證方式幫助粉絲入場，不法獲利超過2000萬。刑事警察局日前破獲以42歲柳姓嫌犯為首的黃牛集團，1張原價8980元的韓星G-DRAGON台灣演唱會VVIP門票開價至少5萬元，並偽造身分證，以利粉絲躲過實名制規定入場。警方於本(7)月15日將柳嫌等4人逮捕，並查扣GD等知名歌手演唱會兌票序號1500組、實體演唱會門票44張、少女時代太妍演唱會粉絲福利品、偽造證件、演唱會手環、電腦主機、筆記型電腦、現金16萬4000元、彩色影印機、圓角器、護貝機、護貝紙及偽造身分證鋼印等證物。

黃牛透過偽造身分證方式幫助粉絲入場，不法獲利超過2000萬。圖：讀者提供

刑警局偵查第一大隊日前網路巡邏發現，有黃牛集團公開於社團平台販賣GD演唱會門票，並保證可通過實名制認證，該演唱會於今年7月11日至13日於台北小巨蛋舉辦，門票一開賣旋即搶購一空，黃牛坐地喊價，1張原價8980元的VVIP門票開價至少5萬元，刑警局便與台北市及台中市刑大共組專案小組並報請台北地方檢察署指揮偵辦。

警方查扣GD等知名歌手演唱會兌票序號1500組。圖：讀者提供

警方進一步提到，專案小組鎖定柳嫌提供粉絲偽造身分證，協助通過實名認證進場，並發現該集團利用附近高級飯店作為交易處所就近提供兌票及協助實名制認證服務，專案小組蒐證齊全後，於15日兵分多路在台中、新竹等地拘提柳嫌等4人到案，查扣偽造身分證工具及現金，並於電腦中查出此次GD及其他演唱會門票序號近千組，其中亦發現尚未開演的孫燕姿、BLACKPINK演唱會門票序號上百組。

警方查扣少女時代太妍演唱會粉絲福利品。圖：讀者提供

警方表示，專案小組深入追查發現該黃牛集團是向境外搶票團隊購買兌票序號。再於網路社群上以原價6至12倍價格販售，黃牛集團還將買家提供的身分證照片進行加工偽造身分證通過現場實名制認證，成功賣出上千張GD演唱會門票，不法獲利初估超過2000萬元；全案將依違反文化創意產業發展法及戶籍法等罪移送北檢偵辦。

警方呼籲民眾注意，文化創意產業發展法業於112年6月2日正式施行，若將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，可處票面金額或定價之10倍至50倍罰鍰；另持用偽造身分證件通過實名制驗證屬犯罪行為，依戶籍法可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，民眾追星之餘應特別小心，切勿以身試法。警察機關將加強掃蕩黃牛票集團，持續打擊犯罪，請民眾切勿藉由票券轉售圖利，更不要購買黃牛票，助長哄抬票價歪風，如發現有人販售黃牛票，可立即向警察機關或相關單位檢舉。

本文章來自《桃園電子報》。原文：偽造身分證賣GD實名制演唱會門票 黃牛集團不法獲利超過2000萬