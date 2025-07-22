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影／台電李元翰器捐撤維生系統 李父喊話「爸爸愛你，永遠以你為榮」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

36歲台電員工李元瀚15日遭電擊發生工安意外重傷後，仰賴葉克膜續命迄今，但病情未有起色，家屬昨晚決定選擇讓他好好離開，今早經醫師評估判斷後，結束葉克膜治療，約7點20分宣告死亡，家屬也決定器捐，完成李元瀚最後的心願，李元瀚父親今也向兒子最後喊話，「元瀚，爸爸愛你，爸爸永遠以你為榮！」。

李元瀚父親今早也出面說明，感謝奇美醫院醫護同仁在第一時間全力搶救元瀚，以及後續積極治療，尤其，在住院期間對家屬無時無刻的陪伴與關懷，讓家屬在最徬徨無助的時候，得到最有力的依靠，真的由衷感謝。

李父表示，自從事件發生後，台電公司的同仁一直陪伴家人在加護病房外守候元瀚，為他加油打氣，也感謝台電人員從旁協助在醫院的一切大小事，同時更感謝賴總統、經濟部長郭智輝、台南、嘉義縣市、台電董事長、總經理、2位副總等各級首長、長官的關心與慰問。

他提到，各界對於元瀚的祈福與集氣，「都是給予我們莫大的安慰與鼓勵，更是我們的力量」，看著孩子受苦，「真的不忍心再用這些高端維生系統，勉強撐著他的生命」，也不想這樣延長他的痛苦，只希望元瀚能好好、平靜地走完人生最後一段路。

李父哽咽地說，這場突如其來的意外，讓家人痛徹心扉，但也有幸福，「我們能選擇讓他（元瀚）保有最後的光榮與尊嚴，在愛中平靜的離去」，家人也共同決定捐贈元瀚的器官，化小愛為大愛，讓他能遺愛人間，讓器官再生給需要的人。最後，李父也向元瀚喊話說，「元瀚，爸爸愛你，爸爸永遠以你為榮！」。

據了解，李元瀚今早撤除維生系統後，約7點20分宣告死亡，同時也啟動器官捐贈相關程序，經醫師評估下，預計捐贈眼角膜、皮膚等組織器官，而李元瀚遺體預計11點離院，並先前往台電嘉義區處後再返家。

36歲台電員工李元瀚今早結束葉克膜治療，約7點20分宣告死亡，家屬也決定器捐，完成李元瀚最後的心願，李元瀚父親（左）今除感謝這段期間各界的關心，也最後向兒子喊話說，「元瀚，爸爸愛你，爸爸永遠以你為榮！」。記者萬于甄／攝影
36歲台電員工李元瀚今早結束葉克膜治療，約7點20分宣告死亡，家屬也決定器捐，完成李元瀚最後的心願，李元瀚父親（左）今除感謝這段期間各界的關心，也最後向兒子喊話說，「元瀚，爸爸愛你，爸爸永遠以你為榮！」。記者萬于甄／攝影
36歲台電員工李元瀚15日遭電擊發生工安意外重傷後，仰賴葉克膜續命迄今，但病情未見起色，家屬今選擇結束葉克膜治療，決定器捐遺愛人間。圖／家屬提供
36歲台電員工李元瀚15日遭電擊發生工安意外重傷後，仰賴葉克膜續命迄今，但病情未見起色，家屬今選擇結束葉克膜治療，決定器捐遺愛人間。圖／家屬提供

台電 爸爸 器官捐贈

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