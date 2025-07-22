7旬婦出門購物以電動代步車突沒電 警伸援推回派出所充電
70歲陳姓老婦昨天上午10時許，駕駛電動代步車外出購物，結果因忘記充電，電力耗盡，代步車停在台南市東區崇明路上動彈不得；警方獲報，員警手動推車，將她一路推回派出所，讓老婦休息，待車輛充電完成後，再讓她上車返家，老人家向警方連聲道謝。
台南市警第一分局文化派出所昨天上午獲報，市民看見一位老婦人使用電動代步車，停在崇明路上許久無法離去，疑似需要協助；員警王培芸、葉彥志趕往瞭解，發現陳姓老婦忘記給車輛充電，她出門購物途中，電力就突然耗盡而無法行駛，受困在馬路上無法移動。
當時台南市東區天候不穩，一直不斷有短暫陣雨，員警考量天候以及老婦身體狀況，決定讓老婦坐在車上，二人合力將車輛推回派出所充電；老婦先進入派出所休息，等充電完成後，再上車返家。陳姓老婦獲得警方協助脫困，離去時也不斷道謝警方伸出援手。
所長梁久旭表示，將持續秉持為民服務初衷，「以民為本、溫暖守護」，不論重大事件或日常協助，都以保障市民安全、提供即時幫助為首要任務，致力營造安心且有溫度的社區治安環境。
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