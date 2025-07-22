影／酒吧店員縱火燒店長大型重機 稱不滿被向老闆「講壞話」

台北市東區某酒吧店員陳姓男子涉嫌縱火，燒店長高姓男子停放店外的大型重型機車，造成煞車、電子等系統損壞，警方拘提陳，查出他原為店長，認為被高「講壞話」遭撤換而心生不滿，詢後依公共危險等罪移送。

警方調查，26歲陳姓男子在北市忠孝東路4段某酒吧擔任店員，本月17日凌晨近4時，開車至酒吧附近停放，戴安全帽及口罩步行至店外，朝店長24歲高姓男子停放的大重機潑汽油點火燃燒，犯後開車逃逸。

民眾經過發現機車起火報案，消防隊到場撲滅火勢。高接獲警方通知趕到，檢查機車發現煞車系統無法使用，電子元件無法判讀，後輪框也被燒黑。

警方調閱監視器鎖定陳，發現當日凌晨2時許，他從新北市土城區住家騎機車至附近加油站買汽油以寶特瓶承裝，返家開車出門犯案；19日中午前往他家拘提到案，帶回大安警分局敦化南路派出所，並查扣作案時穿著衣物。

他坦承縱火燒機車，稱不滿高向老闆「講壞話」，讓他從店長降為店員，警詢後依公危、恐嚇、毀損罪移送。