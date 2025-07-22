高雄醫界高層爆不倫 高醫董事長與小港醫副院長傳同居

高雄醫界傳高層不倫戀。高雄醫學大學董事長陳建志與小港醫院副院長馮明珠，被目擊多次一同出入住家大樓、健身房與超市，舉止親密，驚爆兩人早已同居多年，還經常連袂高調出席公開活動，就像老夫老妻，連陳妻都知道馮的存在。周刊爆料更扯的是，馮因為有陳罩，主導醫院人事、院長公務車納為己用，甚至帶陳到小港醫院做醫美手術，卻未依規定申報，明顯違法。

鏡週刊報導，7月5日凌晨，高雄市三民二分局接獲報案，指民族一路社區大樓內，有男女爆發口角，到場了解後發現2人身分特殊，男方是高雄醫學大學董事長陳建志，女方則是高雄市立小港醫院副院長馮明珠，且查出兩人同住大樓，不倫戀因而曝光。

報導指出，兩人出入的住處是馮明珠的住處，馮離婚單身，但陳建志已婚，兩人外遇多年，目前同居，董事長夫人也知道馮的存在，也親口證實「丈夫已經很久沒有回家」，許多高雄醫界、政商界人士都知道，是公開的秘密。

報導指出，陳建志現年54歲，是高雄陳啟川家族的第三代，2013年進入高醫董事會，在父親陳田植安排下接班高醫體系。馮明珠現年53歲，曾因投入SARS專責病房工作獲得全國優秀青年獎與傑出護理人員肯定，現任小港醫院副院長。

報導指出，高醫體系目前正進行高層人事調整，傳出馮明珠未來可能升任總院副院長，引發更多討論。知情人士指出，醫療專業體系中，公私界線與醫院治理應嚴格區分，否則將影響醫療團隊的信任基礎與專業形象。

無獨有偶，社群平台「靠北護理師」貼文爆料，指稱某小港醫院高層曾私下安排未經院內正常程序的醫療處置，包含邀請外部醫師進行醫美療程、未建立完整病歷紀錄、使用麻醉藥品卻未經標準流程照會等行為，事後更以手寫病歷補件歸檔，引發是否涉及違規或病歷造假疑慮。

報導也稱，有醫護人員反映，醫院個別計畫經費被某小港高層挪作個人消費使用，例如購買非醫療相關物品，並指出有報帳遭拒後被以「違抗指示」記過處分，引發內部不滿，類似多起醫療資源使用與行政決策未經充分溝通，導致醫護人員士氣下滑。

報導提及，高雄市衛生局於6月28日派員赴小港醫院稽查，並依法對違規人員進行裁處，針對病歷管理與醫療流程部分，將持續監督醫院內部改善。

另對於馮、陳二人涉及違法醫美的部分，高市衛生局表示，114年6月27日接到民眾陳情醫院使用管制藥品疑義案，旋即於6月28日派員前往稽查，查獲該院使用管制藥品違反管制藥品管理條例並業於7月3日依法裁處在案。