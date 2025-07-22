女幼保員狠摑幼童網罵聲不斷 幼兒園公開聲明4點具體行動

苗栗縣竹南某幼兒園近日驚傳有女教保員對幼童施暴，昨晚狠摑畫面曝光後，網上罵聲不斷，該幼兒園也連夜公開聲明「懇請社會大眾給予我們改正錯誤、重建信任的機會」；不過仍有網友不埋單，質疑「如果影片沒有被爆出來，會有這個公開聲明嗎？」

該幼兒園表示，對於近日發生一起極為嚴重之教保員體罰幼童事件，經家長反映與內部調查，該名甘姓教保員於教保期間，對一名年僅4歲之幼童施以連續巴掌之不當體罰行為，行為舉止已嚴重違背教育倫理與兒童保護原則。

在確認事實後，已立即終止該名教保員之聘任，並依據「兒童及少年福利與權益保障法」通報主管機關與教育處，積極配合相關單位進行後續調查與處理。同時，本園也主動向受害家長表達誠摯歉意，並提供必要之心理支持與協助。

「對於此一事件所造成之社會關注與不安，我們深感痛心與愧疚。」此次事件反映出內部在監督與教職員管理上尚有重大檢討與改進空間。為防止類似事件再次發生，將採取以下具體行動：1. 全面檢討並強化教職員聘任與考核制度。2. 建立更嚴謹之教學監督巡堂與通報機制。3. 定期為全體教職員進行兒童權益及情緒管理課程。4. 召開家長溝通座談會，建立公開透明之合作關係。