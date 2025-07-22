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高醫大董事長傳不倫 遭爆小三引薦做醫美擅用管制藥 衛生局說話了

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導

高雄醫學大學董事長陳建志與高醫大經營的高雄市立小港醫院副院長馮明珠爆出外遇緋聞，更有人爆料陳在馮的安排下私下到小港醫院進行醫美手術，疑未依規定申報即使用管制藥品，高市衛生局表示確有接獲檢舉，7月3日依法裁處在案。

高雄市政府衛生局表示，6月27日接到民眾陳情小港醫院使用管制藥品疑義案，旋即於6月28日派員前往稽查，查獲該院使用管制藥品違反管制藥品管理條例並於7月3日依法裁處在案。

據「鏡周刊」報導，小港醫院副院長馮明珠及高醫大董事長陳建志關係匪淺，經常高調連袂參加活動，也多次被目擊同居一處，上月5日深夜，兩人更因爆發口角，經民眾報案，警方到場處理。

另並傳出，今年5月18日，馮曾帶著陳到高醫大經營的小港醫院醫美中心做電波拉皮，「私下」請整形醫師和麻醉醫師執行，但未進行手術照會，未寫電子病歷，擅用麻醉藥物，在院內引發爭議，事後高醫大總院詢問小港醫院，消息才傳出。

爆料指，馮明珠為使私自手術合理化，指示承辦人用手稿填報手術流程，形同造假醫療紀錄。且為規避免衛生局裁罰，甚至找法界人士和醫美團隊商討對策，但負責手術的醫師無法認同，離職抗議。

衛生局表示，確實接獲相關檢舉案，著手進入調查，也查獲該院使用管制藥品，違反管制藥品管理條例，已於7月3日依法裁處在案。

高雄醫學大學董事長陳建志疑經緋聞女友小港醫院副院長馮明珠安排旗下小港醫院進行醫美手術，未依規定申報即使用管制藥品，引發爭議。本報資料照
高雄醫學大學董事長陳建志疑經緋聞女友小港醫院副院長馮明珠安排旗下小港醫院進行醫美手術，未依規定申報即使用管制藥品，引發爭議。本報資料照

高醫 衛生局

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