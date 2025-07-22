6旬男網購補品不想再續訂被恐嚇斷手腳 他求助警

台中一名6旬男子網購補品後不想再續訂，被對方恐嚇斷手腳，他日前到派出所求助，員警看到他與對方的Line對話紀錄，告知這是常見詐騙手法，協助他封鎖對方帳號並關閉自動加入好友功能。

「拍謝，借問一下！這干係詐騙？」本月中旬晚上，一名60歲男子走進大雅警分局潭北派出所，打開手機對話紀錄向警方表示他上周在網路上加入某家醫診所LINE帳號，訂購一組強健身體藥品，後來不想再續訂，卻遭對方傳送血腥影片，因此至派出所諮詢。

值班警員林宜芳查看對話紀錄，發現該家醫診所LINE帳號為非官方帳號，對方得知男子不再繼續訂購藥物，立刻翻臉稱男子不遵守契約內容，要求他匯款1萬元，若不從將會請幫派分子到他家堵人斷手腳。

警方安撫男子情緒確認他無匯款，告知此為常見詐欺手法，不需要擔心，立刻協助封鎖該詐騙帳號，關閉LINE「自動加入好友」之功能，員警耐心解釋後，男子才較緊張。