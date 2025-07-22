雲豹輪旅客身體不適海上昏迷 嘉義海巡、消防搶救送醫
昨天下午一艘由澎湖返抵嘉義布袋的客輪雲豹輪上有名男旅客突傳身體不適，海巡署第四岸巡隊接獲報案後，布袋商港安檢所、嘉縣消防局協助護送醫院救治。
布袋商港安檢所表示，昨天下午2時50分，接獲雲豹輪通報，有名男性楊姓旅客突感不適，疑似患有心臟疾病，已陷入昏迷，急需醫療協助。安檢所立即通報布袋消防隊派遣救護車協處。
下午3時，雲豹輪泊靠碼頭後，安檢所所長張熙坤少校率3名隊員登船協助，發現旅客已無意識，立即以輪椅協助搬運下船。3時07分，救護車抵達現場，並由安檢人員協助將患者送上車後，送往嘉義長庚醫院進行後續治療，經了解，該名病患已恢復意識並無大礙。
第四岸巡隊呼籲，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難案件，請即撥打「118」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言