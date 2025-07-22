女教保員施暴狠摑幼童畫面曝光 鍾東錦：不用關說，立案查辦

苗栗縣竹南一間私立幼兒園驚傳不當管教，一名女教保員在教室公然狠摑1名女幼童數掌，昨晚影片曝光後，對於女教保員兇狠模樣，連續甩巴掌的畫面也刺痛網友的心，紛紛怒斥「不配為人師表」，要求要嚴懲這名老師；對此，縣長鍾東錦在臉書留言區發文表示，該名教師已撤職，嚴禁關說，立案查辦。

臉書私密社團「竹南大小事」昨夜曝光一段幼兒園監視器畫面，時間註明是本月10日，一名女教保員坐在椅子上，先用手勢叫一名女幼童過來站在她面前，怒氣沖沖地出言教訓後，竟出連續掌摑、打手臂，力道之大，挨打的女幼童根本站不穩，頻頻向後退，施暴女教保員甚至還拉孩子的衣服，再度將其拉到面前繼續狠甩巴掌，直到孩子雙手掩面才讓孩子離開。

畫面中這名老師總共甩了10掌，其中7掌打在孩子的小臉頰上、3下則打在身上，其他小朋友目睹全程，似乎也驚恐不已。

網友看過影片後也都怒了，「好心碎」、「太誇張了吧！你的小孩願意被人這樣打嗎？」、「這樣會導致小孩聽力受損、心靈受傷耶！提告吧」、「小孩子臉頰那麼嫩怎麼這樣子打？還打到眼睛，萬一瞎了呢？太壞了，撤職查辦」、「沒愛心沒耐心就不要吃這行飯」、「不配為人師表，太可惡了」。

對此，鍾東錦連夜透過臉書下重話「憤怒解決不了事情，但法規可以，速辦、嚴辦、重罰，嚴刑峻法以維社安。」他說，那一個個巴掌打在孩子的臉上的畫面，即使隔著螢幕，做父母的彷彿都能體會感受到那炙痛難忍的清脆聲響，並因此而憤怒、不捨，且難以釋懷。

他強調，「我相信絕大部分的老師都很用心地在陪伴孩子長大，尤其家長與師長關係緊張的現代社會，老師的處境，也確實艱難。但無論如何都不能構成不當體罰的理由，而今既然發生了，那麼就要有勇氣，為自己的行為給社會一個交代。」

有網友則認為「支持提告，幼兒園也有問題，相信老師不是第一次出狀況」、「加倍奉還就這麼簡單」。