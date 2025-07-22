快訊

Google智慧手錶Pixel Watch 4五色爭豔 電池提升、定價仍是親民價

曹興誠批繳稅30億遭「惡僕欺主」 徐巧芯反酸：罵你的是棒球迷吧

本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧

聽新聞
0:00 / 0:00

女教保員施暴狠摑幼童畫面曝光 鍾東錦：不用關說，立案查辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南一間私立幼兒園驚傳不當管教，一名女教保員在教室公然狠摑1名女幼童數掌，昨晚影片曝光後，對於女教保員兇狠模樣，連續甩巴掌的畫面也刺痛網友的心，紛紛怒斥「不配為人師表」，要求要嚴懲這名老師；對此，縣長鍾東錦在臉書留言區發文表示，該名教師已撤職，嚴禁關說，立案查辦。

臉書私密社團「竹南大小事」昨夜曝光一段幼兒園監視器畫面，時間註明是本月10日，一名女教保員坐在椅子上，先用手勢叫一名女幼童過來站在她面前，怒氣沖沖地出言教訓後，竟出連續掌摑、打手臂，力道之大，挨打的女幼童根本站不穩，頻頻向後退，施暴女教保員甚至還拉孩子的衣服，再度將其拉到面前繼續狠甩巴掌，直到孩子雙手掩面才讓孩子離開。

畫面中這名老師總共甩了10掌，其中7掌打在孩子的小臉頰上、3下則打在身上，其他小朋友目睹全程，似乎也驚恐不已。

網友看過影片後也都怒了，「好心碎」、「太誇張了吧！你的小孩願意被人這樣打嗎？」、「這樣會導致小孩聽力受損、心靈受傷耶！提告吧」、「小孩子臉頰那麼嫩怎麼這樣子打？還打到眼睛，萬一瞎了呢？太壞了，撤職查辦」、「沒愛心沒耐心就不要吃這行飯」、「不配為人師表，太可惡了」。

對此，鍾東錦連夜透過臉書下重話「憤怒解決不了事情，但法規可以，速辦、嚴辦、重罰，嚴刑峻法以維社安。」他說，那一個個巴掌打在孩子的臉上的畫面，即使隔著螢幕，做父母的彷彿都能體會感受到那炙痛難忍的清脆聲響，並因此而憤怒、不捨，且難以釋懷。

他強調，「我相信絕大部分的老師都很用心地在陪伴孩子長大，尤其家長與師長關係緊張的現代社會，老師的處境，也確實艱難。但無論如何都不能構成不當體罰的理由，而今既然發生了，那麼就要有勇氣，為自己的行為給社會一個交代。」

有網友則認為「支持提告，幼兒園也有問題，相信老師不是第一次出狀況」、「加倍奉還就這麼簡單」。

鍾東錦粉專也在下方留言表示，校園暴力事件零容忍，該名教師已撤職，嚴禁關說，立案查辦，並透露「其實相關事件上周就已進行嚴正處置，但基於兒少法，我們盡量避免孩子與家長受到過多壓力，希望他們早日走出陰霾。」不過，該師施暴的動機，鍾東錦並未透露。

女教保員兇狠連續甩巴掌的畫面也刺痛網友的心，紛紛怒斥「不配為人師表」，要求要嚴懲這名老師。圖／縣議員陳光軒提供
女教保員兇狠連續甩巴掌的畫面也刺痛網友的心，紛紛怒斥「不配為人師表」，要求要嚴懲這名老師。圖／縣議員陳光軒提供
鍾東錦連夜在臉書發文「憤怒解決不了事情，但法規可以，速辦、嚴辦、重罰，嚴刑峻法以維社安。」圖／翻攝鍾東錦臉書
鍾東錦連夜在臉書發文「憤怒解決不了事情，但法規可以，速辦、嚴辦、重罰，嚴刑峻法以維社安。」圖／翻攝鍾東錦臉書

鍾東錦 教保員

延伸閱讀

管教還虐童？傳教保員搧幼童巴掌 苗縣府：依法調查處理中

有望回正軌？建臺高中挺過「報錯考科」風波 新董座、代理校長出爐

颱風來苗栗1年2件建案道路坍陷 鍾東錦：類天坑案從重處分勒令停工

苗栗建臺高中「群龍無首」僵局打破 新任董事長20日上任

相關新聞

女教保員施暴狠摑幼童畫面曝光 鍾東錦：不用關說，立案查辦

苗栗縣竹南一間私立幼兒園驚傳不當管教，一名女教保員在教室公然狠摑1名女幼童數掌，昨晚影片曝光後，對於女教保員兇狠模樣，連...

影／140公斤男遇車禍趴血泊中 休假消防員路過鬼門關前搶命

台南新營一名62歲岳姓男子前天傍晚騎車行經民生路時，遭一輛臨停車輛突開車門撞擊，岳男重摔倒地，當場一動也不動，正值休假的...

計程車疑違規左轉遭灑水車攔腰猛撞 運將大腿骨折車上乘客慘死

新北市67歲趙姓計程車司機凌晨12許載著馮男及陳女行經新莊區中正路時，疑未依號誌指示左轉與直行的灑水車發生碰撞，計程車失...

高雄老翁走斑馬線闖紅燈 遭碼頭工人開車撞上送醫不治

高雄港碼頭工人譚姓男子今天凌晨開車回家途中，路經高雄市苓雅區，疑未注意林姓老翁走行人穿越道過馬路，撞上疑闖紅燈的林翁，林...

雲豹輪旅客身體不適海上昏迷 嘉義海巡、消防搶救送醫

昨天下午一艘由澎湖返抵嘉義布袋的客輪雲豹輪上有名男旅客突傳身體不適，海巡署第四岸巡隊接獲報案後，布袋商港安檢所、嘉縣消防...

6旬男網購補品不想再續訂被恐嚇斷手腳 他求助警

台中一名6旬男子網購補品後不想再續訂，被對方恐嚇斷手腳，他日前到派出所求助，員警看到他與對方的Line對話紀錄，告知這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。