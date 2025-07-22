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影／140公斤男遇車禍趴血泊中 休假消防員路過鬼門關前搶命

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南新營一名62歲岳姓男子前天傍晚騎車行經民生路時，遭一輛臨停車輛突開車門撞擊，岳男重摔倒地，當場一動也不動，正值休假的消防員沈宥延恰巧經過現場，發現其倒臥血泊中，且一度摸不到心跳脈搏，情況危急，立刻展開救援，成功將瀕死的岳男從鬼門關前救回。

「一開始還以為地上是民眾棄置的棉被！」沈宥延回憶時談及，當晚用完晚餐，正準備騎車返家，發現路中央橫躺著龐然大物，靠近一看才驚覺是一名男子倒臥在地，身旁是一大片血跡，現場怵目驚心，而男子體型碩大，目測約有140公斤，然而在場民眾無人敢靠近，只能焦急地站在一旁圍觀。

沈宥延立即上前表明身分，並迅速評估患者傷勢，他說，岳男頭部有明顯撕裂傷且持續滲血，已無意識、無法應答，呼吸呈現瀕死狀態，當下立刻請路人撥打119報案，並協助交通指揮，以防二次事故發生，同時展開急救處置，包括止血、維持呼吸道暢通等。

「那時候一度摸不到脈搏、也感受不到呼吸，真的很緊急！」沈宥延說，壓了幾個心肺復甦術循環後，男子總算恢復微弱心跳與呼吸，但仍非常不穩，幸好新營分隊救護車人員陳洲添跟張安襦也迅速趕到，合力將患者送上救護車，緊急送往柳營奇美醫院急救。

為爭取寶貴救命時間，沈宥延還協助使用氧氣面罩及輔助呼吸道維持呼吸道，並同時給予固定頭部，並陪同患者送醫、監測生命徵象變化，他坦言，直到救護車抵達醫院，才發現自己滿身是血，「但當下真的沒時間思考，且沒什麼比救人更振奮的事，救護魂也都燃燒起來了！」

經過一連串緊急處置，岳男在院方接手治療後順利拔管、恢復意識，但目前仍因顱內出血在加護病房觀察中。

沈宥延現任台南市消防局第一救災救護大隊隊員，曾服務於新營高級救護隊，具備高級救護技術員與救護教官資格，並榮獲2021年全國十大傑出救護技術員殊榮。他表示，即便目前未在高救隊服勤，仍持續精進自我救護技術，並協助同仁救護品管，「能夠在最需要的時候發揮所學，救回一條生命，這是身為救護員最值得驕傲的事。」

消防局第一救災救護大隊長邱國楨也肯定沈宥延，在休假期間主動伸出援手，展現南市消防的專業與溫度。

台南新營一名62歲岳姓男子前天傍晚遭遇車禍撞擊、重摔倒地，當場一動也不動，正值休假的消防員沈宥延恰巧經過現場，發現其倒臥血泊中，情況危急，立刻展開救援，成功將瀕死的岳男從鬼門關前救回。圖／沈宥延提供
台南新營一名62歲岳姓男子前天傍晚遭遇車禍撞擊、重摔倒地，當場一動也不動，正值休假的消防員沈宥延恰巧經過現場，發現其倒臥血泊中，情況危急，立刻展開救援，成功將瀕死的岳男從鬼門關前救回。圖／沈宥延提供
台南市消防局第一救災救護大隊隊員沈宥延說，能夠在最需要的時候發揮所學，救回一條生命，這是身為救護員最值得驕傲的事。記者萬于甄／攝影
台南市消防局第一救災救護大隊隊員沈宥延說，能夠在最需要的時候發揮所學，救回一條生命，這是身為救護員最值得驕傲的事。記者萬于甄／攝影

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