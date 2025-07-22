計程車疑違規左轉遭灑水車攔腰猛撞 運將大腿骨折車上乘客慘死
新北市67歲趙姓計程車司機凌晨12許載著馮男及陳女行經新莊區中正路時，疑未依號誌指示左轉與直行的灑水車發生碰撞，計程車失控再撞上路旁燈桿後衝入騎樓。馮男當場失去生命跡象送醫後宣告不治，趙男則大腿骨折、陳女及灑水車駕駛許男也受傷，確切肇責歸屬待查。
新莊警方今天凌晨12時許接獲報案，新莊區中正路與中港路口發生車禍事故。警方到場經查，46歲馮男與32歲昨晚至萬華區吃晚餐唱歌，結束後搭乘67歲趙姓男子駕駛的計程車欲返家。當計程車行經新莊區中正路欲左轉進入中港路時，趙姓駕駛疑似未依號誌指示逕自左轉，當場撞上對向車道由22歲許男的灑水車。巨大的撞擊力導致計程車失控撞上路口燈桿後再衝入路旁騎樓。
救護人員到場發現馮姓男乘客已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。趙姓計程車司機右大腿骨折、陳姓女乘客則是骨盆骨折、肢體擦挫傷，送醫後均無大礙。灑水車駕駛許男則左手肘及大腿擦傷不願就醫。雙方駕駛酒測值皆為0，確切車禍原因及肇責歸屬仍警方調查。
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