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高雄老翁走斑馬線闖紅燈 遭碼頭工人開車撞上送醫不治

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄港碼頭工人譚姓男子今天凌晨開車回家途中，路經高雄市苓雅區，疑未注意林姓老翁走行人穿越道過馬路，撞上疑闖紅燈的林翁，林翁送醫後1個多小時不治，全案由警方依過失致死罪嫌移送法辦。

警方調查，譚姓男子（41歲）自小港碼頭區下班後，駕駛轎車準備回家，今天凌晨零時許，開車經過苓雅區成功一路與永興街口，綠燈直行，突然林姓老翁（79歲）走行人穿越道過馬路，譚姓男子煞車不及撞上林翁。

譚姓男子見林翁倒地不起，趕緊報警。警、消抵達車禍現場，發現林翁全身多處擦挫傷、骨折，將林翁送往阮綜合醫院急救，林翁經延醫至今天凌晨1時40分許不治。

林翁的兒子趕到醫院，情緒激動，得知父親失救，不禁情緒激動、嚎啕大哭。他說父親經商已經退休，晚間外出散步，沒想到會出車禍。

警方對譚姓男子酒測，無酒精反應，譚男稱他是綠燈直行，未注意有人闖紅燈，車禍時右手擦傷，無需送醫。

警方調閱監視器佐證，初步分析事故原因，發現林翁是紅燈過馬路，但譚姓男子開車經過行人穿越道，未暫停讓行人先行通過才釀禍，確實肇事責任待交通大隊分析研判。

警方表示，譚男未禮讓行人，因而肇事致人死亡，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，可處7200元至以上3萬6000元罰鍰，並吊銷駕照，並依過失致死罪嫌移送法辦。

譚姓男子今天凌晨駕駛白色轎車綠燈直行，但未注意老翁走斑馬線過馬路，撞上老翁，老翁送醫不治。記者林保光／翻攝
譚姓男子今天凌晨駕駛白色轎車綠燈直行，但未注意老翁走斑馬線過馬路，撞上老翁，老翁送醫不治。記者林保光／翻攝
譚姓男子今天凌晨駕駛白色轎車綠燈直行，但未注意老翁走斑馬線過馬路，撞上老翁，老翁送醫不治。記者林保光／翻攝
譚姓男子今天凌晨駕駛白色轎車綠燈直行，但未注意老翁走斑馬線過馬路，撞上老翁，老翁送醫不治。記者林保光／翻攝

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