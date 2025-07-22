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蘇花落石砸車2傷 泥流灌台東民宅
颱風外圍環流影響，台東昨單日雨量逾三百毫米，土石泥流灌入大武鄉民宅，鐵、公路交通一度雙斷。南迴鐵路大武至知本因水淹軌道及土石滑落無法行駛，南迴公路多處路段遭土石泥流阻斷，民眾塞車逾三小時，苦不堪言。蘇花公路則發生落石砸車意外，釀二傷。
今各地持續降雨，花東仍須留意局部大雨，明天水氣才會減少。中央氣象署預報員張承傳說，周四至六低氣壓接近，菲律賓東方海面低壓最快周三形成熱帶性低氣壓，預計周四至五最接近台灣，屆時北部降雨增多。
連夜大雨傾洩，台九線南迴公路大溪、大鳥及南興路段邊坡土石鬆動，土石泥流阻斷雙向交通，台東縣尚武村朝庸橋溪水暴漲封橋。因南迴沒有替代道路，不少車輛因道路阻斷，卡在綿延數公里的車陣中動彈不得。
因豪雨阻斷南迴交通，台東縣府昨晨七時許緊急宣布大武、達仁、太麻里、金峰四鄉停班停課，大武鄉尚武村還出現土石泥流灌入住家災情。
「八八風災後首遇如此驚人雨量。」大武鄉長王景昌說，全鄉十戶民宅遭土石泥流入侵，滿目瘡痍，所幸平安撤離八十八人。太麻里鄉雖無土石流災情，太麻里溪下游仍預防性撤離四十一人至活動中心、飯店等過夜，另有卅三人依親。
宜蘭、花蓮昨也下大雨，蘇花公路一一七點二公里東澳段上午十時許發生落石砸車，車內血跡斑斑，一對夫妻受傷送醫。未料該路段下午又兩度發生落石坍方，情況更為嚴重，搶修後晚間恢復通行。有用路人形容，行經該段路幾乎是「拿命去賭」。
縣長徐榛蔚說，蘇花公路東澳段落石砸車，加上台九線、台八線、南迴鐵公路多處中斷及落石，百姓不免嘆「回家真的好難」，呼籲賴總統與中央強化花東交通韌性。
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