台中機械車位墜落 童遭壓死 父也列被告

劉姓男子19日晚間在台中市自家社區機械車位停車後，車位不明原因墜落下方坑洞內，1歲兒子遭重壓死亡。檢警前天相驗後，昨詢問保養該設備的陳姓技工等人，釐清是否因機械故障導致意外，詢後將劉男、陳姓技工與陳姓機電業者都列為過失致死被告。

台中市都發局說，昨勘驗後，該停車設備屬2004年以前設備，但從未領有使用許可證，昨已勒令停止使用，將開罰所有權人與使用者。

台中市警第五分局19日晚間6時獲報，北屯區北平路三段一處民宅地下室有男童受傷。警方調查，37歲劉男當時停好車，抱著1歲兒子開車門拿取物品，機械車位卻掉落坑洞中，父子2人摔落，車子一度因打開的車門卡住，隨後掉落到坑洞，壓中男童頭部，送醫不治。

該社區採取汽車式電梯進出，抵達後再開到機械車位停放。劉妻質疑，事發時監視器拍到有住戶搭乘車庫電梯，是否誤觸導致意外；另認為車位維護廠商涉有疏失，提告過失致死，希望檢警查明真相。

承辦檢察官昨下午重回現場勘查，同時訊問維修保養陳姓技工，釐清事故原因，檢方詢後暫將劉男、陳姓技工與陳姓機電業者，都列為過失致死罪被告，訊問後請回，後續將收集機械車位維護保養紀錄等，釐清責任。

中市都發局說，內政部2004年訂定「建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法」，出事機械車位屬該辦法發布實施前設備，經專業技師勘查，該設備從未依規領有使用許可證，已勒令停止使用，將開罰建物所有權人、使用者3000元至1.5萬元，限期改善與補領許可證，檢查確認安全才能恢復使用。