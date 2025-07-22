1.7噸鋼梁砸落 25歲吊車司機亡

彰化縣芬園鄉一處放置H鋼梁倉庫昨中午發生意外，廿五歲沈姓吊車司機遭滑落鋼梁砸中，救出後已明顯死亡。圖／讀者提供

彰化縣芬園鄉一處Ｈ鋼梁堆置場昨進行吊掛作業時，吊車司機沈姓男子不慎被滑落的三支鋼梁壓住身軀，鋼梁每支重達一點七噸，救護人員趕到無法救援，直到業者調派其他吊車移動鋼梁，沈男已明顯死亡。警方昨傳雇主與發現人了解案發過程，檢方今相驗追查原因。

職安署中區職安中心昨指出，司機吊掛作業方式錯誤，堆置場全面停工，將依違反職業安全衛生法，裁罰三萬到卅萬元。

據調查，廿五歲沈姓男子昨中午到芬園一處鋼梁料廠進行「綁梁作業」，當時僅一人操作。據了解，沈站在鋼梁堆置的高處，手拿遙控器準備將其中一支鋼梁吊掛起來時，其他鋼梁突然位移滑落，他摔下慘遭三支鋼梁重砸壓住，無法動彈；場內其他怪手司機發現後報案求救。

救護人員到場，發現鋼梁堆疊達二層樓以上，每支鋼梁重達一點七公噸，無法徒手搬運，且堆置鋼梁有崩落疑慮，不敢貿然行動；直到業者到場，再調派吊車支援，才將壓在沈男身上的鋼梁移開，但沈頭部及全身多處遭砸中，已經死亡。

中區職安中心說，經查沈姓司機作業時站在鋼梁堆疊處最上層，卻操控抽搬第二層較短鋼梁，造成上方其他鋼梁滑動，這是明顯錯誤吊掛方式，正常情況下，作業者應站在鋼梁旁操作，且應從高處開始搬移。

另Ｈ鋼物料應以繩索綑綁，或用物網、擋樁穩固，現場堆置方式不正確，已要求堆置場全面停工，將依違反職安法裁處三萬到卅萬元，雇主也可能面臨相關刑責。