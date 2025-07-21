新北3名消防員傳救火受傷 燙傷、吸入濃煙住院中

新北市淡水區新興街1棟社區大樓今天上午發生火警，消防人員40分鐘內將火勢撲滅，1名12歲男童因吸入濃煙預防性送醫，現場燃燒雜物面積約10平方初判是電線起火釀災。事後有3名消防員分因燙傷及吸入煙氣，目前已送醫住院觀察。

新北市消防局今天上午9時25分接獲屋主報案表示，淡水區新興街房間起火，家人已逃出。消防局獲報派遣24輛消防車及58名消防員前往灌救，到場後發現是1棟10層樓社區大樓9樓冒出濃煙，經40分鐘灌救後火勢終於撲滅，燃燒雜物面積約10平方公尺。

消防人員同時也疏散9樓2名住戶及10樓2名住戶共4人，其中10樓1名12歲男童因吸入些許濃煙，雖意識清醒但仍預防性送醫觀察，另外3名住戶不需送醫。