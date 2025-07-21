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新北3名消防員傳救火受傷 燙傷、吸入濃煙住院中

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北淡水區新興街1棟社區大樓今天上午發生火警，消防人員40分鐘內將火勢撲滅，1名12歲男童因吸入濃煙預防性送醫，現場燃燒雜物面積約10平方初判是電線起火釀災。事後有3名消防員分因燙傷及吸入煙氣，目前已送醫住院觀察。

新北市消防局今天上午9時25分接獲屋主報案表示，淡水區新興街房間起火，家人已逃出。消防局獲報派遣24輛消防車及58名消防員前往灌救，到場後發現是1棟10層樓社區大樓9樓冒出濃煙，經40分鐘灌救後火勢終於撲滅，燃燒雜物面積約10平方公尺。

消防人員同時也疏散9樓2名住戶及10樓2名住戶共4人，其中10樓1名12歲男童因吸入些許濃煙，雖意識清醒但仍預防性送醫觀察，另外3名住戶不需送醫。

傍晚時傳出淡水消防分隊3名前往救災的消防人員受傷，其中1名43歲黃姓隊員頸部小面積2度燙傷，22歲鄭姓隊員及35歲陳姓女隊員吸入煙氣預防性送往淡水馬偕醫院，目前皆在醫院住院觀察中。消防局初判疑是電線起火釀災，確切起火原因仍待調查釐清。

新北市淡水區新興街這棟社區大樓今天上午發生火警。圖／淡水區新興里長吳錦泉提供
新北市淡水區新興街這棟社區大樓今天上午發生火警。圖／淡水區新興里長吳錦泉提供
淡水這棟起火的社區大樓9樓處不斷竄出濃煙。記者黃子騰／翻攝
淡水這棟起火的社區大樓9樓處不斷竄出濃煙。記者黃子騰／翻攝

淡水 住戶 新北 火災 消防人員

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淡水社區大樓起火濃煙直竄 男童無法下樓吸入濃煙急送醫

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