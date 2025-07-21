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通緝犯不願入獄揚言跳樓 桃園警舖氣墊壓制送醫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市39歲魏姓通緝犯疑因不願入監服刑，今下午在中壢區興安一街大棟大樓社區3樓，發現員警靠近，情緒激動揚言「若警察靠近就從3樓跳下」。警方立即通知119到場，協助舖設安全氣墊救護措施，安撫魏男情緒，趁機壓制送醫治療無礙後，警詢後將他移送台中地檢署歸案。

警方表示，中壢區興仁一街一棟社區大樓突然傳出有人疑似跳樓，警方火速派員到場，發現魏男遭台中地檢署通緝，他因不願入獄服刑，看見警方靠近，情緒激動揚言自3樓跳下，警方擔心意外，聯絡119好安全氣墊防護措施，再上前安撫魏男情緒，趁不備將魏壓制，請消防救護人員協助檢傷和送醫。

醫院治療確認魏男無大礙後，警方帶回派出所製作筆錄，魏男供陳自己遭通緝不願入監服刑，警訊後，警方將他依法解送台中地檢署歸案偵辦。

中壢一名通緝犯疑因不願入監服刑情緒激動揚言「若警察靠近就從3樓跳下」，警方做好防護將他壓制送醫。圖／取自臉書「內壢大小事」
中壢一名通緝犯疑因不願入監服刑情緒激動揚言「若警察靠近就從3樓跳下」，警方做好防護將他壓制送醫。圖／取自臉書「內壢大小事」

情緒 通緝 中壢 警察 桃園

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