通緝犯不願入獄揚言跳樓 桃園警舖氣墊壓制送醫
桃園市39歲魏姓通緝犯疑因不願入監服刑，今下午在中壢區興安一街大棟大樓社區3樓，發現員警靠近，情緒激動揚言「若警察靠近就從3樓跳下」。警方立即通知119到場，協助舖設安全氣墊救護措施，安撫魏男情緒，趁機壓制送醫治療無礙後，警詢後將他移送台中地檢署歸案。
警方表示，中壢區興仁一街一棟社區大樓突然傳出有人疑似跳樓，警方火速派員到場，發現魏男遭台中地檢署通緝，他因不願入獄服刑，看見警方靠近，情緒激動揚言自3樓跳下，警方擔心意外，聯絡119好安全氣墊防護措施，再上前安撫魏男情緒，趁不備將魏壓制，請消防救護人員協助檢傷和送醫。
醫院治療確認魏男無大礙後，警方帶回派出所製作筆錄，魏男供陳自己遭通緝不願入監服刑，警訊後，警方將他依法解送台中地檢署歸案偵辦。
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