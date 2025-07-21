新莊台65驚險車禍...疑輪軸斷裂 運鈔車撞對向車釀3傷

54歲巫男今天下午4時許駕駛運鈔車行經新北市新莊區台65往五股方向時，疑因車輛後輪軸斷裂，車輛失控衝至對向撞上29歲柯男駕駛的轎車。巫男、副駕駛賴男及柯男3人多處擦挫傷，所幸均無大礙。雙方駕駛酒測值均為0，確切車禍原因待查。

新莊警方今天下午4時許接獲報案，新莊區台65中原路匝道口有車禍事故。警員到場經查擔任運鈔車駕駛的54歲巫男，今天下午與41歲同事賴男執行運鈔工作，行經台65往五股方向下中原路匝道時，疑因運鈔車後輪軸斷裂，車輛當場失控衝至對向車道。