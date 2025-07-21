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新莊台65驚險車禍...疑輪軸斷裂 運鈔車撞對向車釀3傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

54歲巫男今天下午4時許駕駛運鈔車行經新北市新莊區台65往五股方向時，疑因車輛後輪軸斷裂，車輛失控衝至對向撞上29歲柯男駕駛的轎車。巫男、副駕駛賴男及柯男3人多處擦挫傷，所幸均無大礙。雙方駕駛酒測值均為0，確切車禍原因待查。

新莊警方今天下午4時許接獲報案，新莊區台65中原路匝道口有車禍事故。警員到場經查擔任運鈔車駕駛的54歲巫男，今天下午與41歲同事賴男執行運鈔工作，行經台65往五股方向下中原路匝道時，疑因運鈔車後輪軸斷裂，車輛當場失控衝至對向車道。

此時對向1輛由29歲柯男駕駛的轎車正好行經，見狀已來不及閃避遭運鈔車撞上，造成柯男及運鈔車上的巫男、賴男3人全身多處擦挫傷。救護人員到場發現3人均意識清楚，送醫治療後已無大礙。新莊警方已進行採證、測繪，確切車禍原因及肇責歸屬仍待後續調查釐清。

運鈔車衝至對向撞上這輛白色轎車。記者黃子騰／翻攝
運鈔車衝至對向撞上這輛白色轎車。記者黃子騰／翻攝
這輛運鈔車疑後輪軸斷裂失控衝至對向撞上對向轎車。記者黃子騰／翻攝
這輛運鈔車疑後輪軸斷裂失控衝至對向撞上對向轎車。記者黃子騰／翻攝

車禍 失控 新北 交通事故

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