聽新聞
0:00 / 0:00
影／北市3翁泥醉爆口角！警到場直擊「持斧僵持」 憂狀況失控急拔槍
陳姓、鄭姓、龔姓3名老翁租住台北市大同區民宅同戶不同間，昨晚一同飲酒至泥醉，陳、鄭2人因生活細故爆發口角爭執，陳另持斧頭攻擊鄭，龔見狀報警，員警到場見2人持續僵持，持電擊槍喝止逮人，鄭男受傷送醫後無生命危險，全案警詢後將依殺人未遂罪嫌將陳送辦。
警方調查，76歲陳男、65歲鄭男及73歲龔男平時分租大同區萬全街某民宅不同雅房，3人昨晚飲酒至泥醉狀態，陳、鄭2人因細故爭執，爆發肢體衝突，陳另拿出長約30公分的斧頭作勢攻擊鄭，鄭旋即伸手招架，龔見事態失控，報警處理。
轄區寧夏路派出所警方昨晚8時許獲報派員前往，員警到場時，直擊陳一手拉扯鄭、一手持斧，鄭則坐臥地面阻擋攻勢，2人僵持，員警立即拿出電擊槍喝止，陳才放下斧頭就逮；2人衝突導致鄭男後腦擦挫傷、後頸受約3公分刀傷，送醫治療後無生命危險。
據悉，陳、鄭2人平時就因生活習慣不同而有嫌隙，陳積怨已久，昨酒醉後陳又發現鄭將除濕機廢水任意傾倒，情緒失控之下再度與鄭爆口角，甚至持斧傷人；警方表示，全案詢後將依殺人未遂罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言