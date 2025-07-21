影／北市3翁泥醉爆口角！警到場直擊「持斧僵持」 憂狀況失控急拔槍

陳姓、鄭姓、龔姓3名老翁租住台北市大同區民宅同戶不同間，昨晚一同飲酒至泥醉，陳、鄭2人因生活細故爆發口角爭執，陳另持斧頭攻擊鄭，龔見狀報警，員警到場見2人持續僵持，持電擊槍喝止逮人，鄭男受傷送醫後無生命危險，全案警詢後將依殺人未遂罪嫌將陳送辦。

警方調查，76歲陳男、65歲鄭男及73歲龔男平時分租大同區萬全街某民宅不同雅房，3人昨晚飲酒至泥醉狀態，陳、鄭2人因細故爭執，爆發肢體衝突，陳另拿出長約30公分的斧頭作勢攻擊鄭，鄭旋即伸手招架，龔見事態失控，報警處理。

轄區寧夏路派出所警方昨晚8時許獲報派員前往，員警到場時，直擊陳一手拉扯鄭、一手持斧，鄭則坐臥地面阻擋攻勢，2人僵持，員警立即拿出電擊槍喝止，陳才放下斧頭就逮；2人衝突導致鄭男後腦擦挫傷、後頸受約3公分刀傷，送醫治療後無生命危險。