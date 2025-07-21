疑修商旅空調觸電...男子從鋁梯跌落「失去意識」 家屬急趕醫院

張姓男子今天到基隆市中心一家商旅，站在鋁祶維修空調設備時，疑觸電跌落地面失去意識，經人施以心肺復復甦術恢復意識。消防人員到場後，將他送醫急救，事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時許接獲報案，信一路全市最高商辦大樓有人施工時觸電，現場人員施予CPR後恢復意識。消防人員到場後，將他運送下樓，送往衛生福利部基隆醫院治療，已恢復自主呼吸心跳。

據了解，張男是基隆知名廟宇負責人的孫子，家人得知消息趕到醫院照料。張男下午前往這家商旅維修空調設備，突然從鋁梯上跌落，一度失去呼吸心跳，同行人員施作CPR急救。

商旅人員發現出意外，打119求救，消防人員將他送醫救治後，警方也派員到場了解事故發生原因。現場人員說，施工前有關閉電源，不知道為什麼會發生意外。

張姓男子今天到基隆市中心一家商旅，站在鋁祶維修空調設備時，疑觸電跌落地面，送醫後恢復自主呼吸心跳，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝