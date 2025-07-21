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吊車司機遭鋼梁砸死 職安中心曝「作業錯誤」：全面停工

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化芬園鄉一處H鋼梁堆置場昨進行吊掛作業時，沈姓司機不慎被滑落的鋼梁重砸並壓倒身軀，救護人員趕到現場也難以將鋼梁移開，後來業者調派機具操作才將鋼梁移動，但沈姓司機已明顯死亡，中區職安中心指出，司機進行吊掛作業方式錯誤，堆置場須全面停工，也將依違反職業安全衛生法裁罰3到30萬元。

25歲沈姓吊車司機昨天中午到芬園一處鋼梁料廠進行「綁樑作業」，當時只有一人作業，經了解，他站在鋼梁堆置的高處，手拿遙控器準備將其中一支鋼梁吊掛起來，但其他鋼梁突然位移滑落，他遭3支根鋼梁重砸，難以動彈；場內其他怪手司機發現異常才求救。

消防救護人員到場發現鋼梁堆疊很高，甚至達2層樓以上，由於每支鋼梁重達1.7公噸，無法徒手搬運，且鋼梁仍有崩落疑慮，為避免二次意外，救援人員不敢貿然行動，業者到場從烏日調派吊車與遙控器支援，才將壓在沈男身上的鋼梁移開，但沈男頭部及全身多處遭砸重、明顯死亡，未送醫。

中區職安中心表示，經了解，沈姓司機作業時站在鋼梁堆疊最上層，卻操控抽搬第二層較短鋼梁，造成上方其他鋼梁滑動，明顯是錯誤的吊掛方式，正常作業人應站在鋼梁旁操作，且應從高處開始搬移；此外H鋼物料應用繩索綑綁或用物網、擋樁設施穩固，現場也有不正確堆置情形，已要求堆置場全面停工，將依依違反職業安全衛生法裁處3到30萬元，雇主也將面臨相關刑事責任。

彰化芬園鄉一處H鋼梁堆置場昨進行吊掛作業時，沈姓司機不慎被滑落的鋼梁重砸死亡。圖／讀者提供
彰化芬園鄉一處H鋼梁堆置場昨進行吊掛作業時，沈姓司機不慎被滑落的鋼梁重砸死亡。圖／讀者提供
彰化芬園鄉一處H鋼梁堆置場昨進行吊掛作業時，沈姓司機不慎被滑落的鋼梁重砸死亡。圖／讀者提供
彰化芬園鄉一處H鋼梁堆置場昨進行吊掛作業時，沈姓司機不慎被滑落的鋼梁重砸死亡。圖／讀者提供

彰化 死亡 職業安全

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