匯150萬購中古車...他卻說不出型號 警銀聯手阻詐

台中陳姓男子日前透過網路認識女網友，對方建議他投資加密貨幣「穩賺不賠」，陳男到銀行欲匯款150萬聲稱款項用於購買中古車，行員察覺有異報案，成功與警阻詐避免損失。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所18日中午12時多，接獲轄內元大銀行行員報案稱，有男子疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，60多歲陳男今年5月中旬，透過網路認識暱稱「小莉」女網友，對方常噓寒問暖，近期又以兩人未來生涯規劃為由，建議投資加密貨幣，並稱認識理財專員能「穩賺不賠」。

陳男當天到住家附近銀行，欲轉帳新台幣150萬元至指定帳戶，還依照女網友指示向行員稱款項是要「購買中古車」，但行員詢問購車型號、交易地點時，他卻無法回答，行員察覺有異，立即通報警方到場。

經員警得知陳男交友過程並查看他的手機訊息，確認為「假交友真詐財」詐騙手法，警方並提出多筆類似詐騙案例，才讓陳男相信自己險遭詐，並感謝員警與行員協助避免損失。