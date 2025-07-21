終究難逃法網！他從新北偷車逃桃園...躲警追捕 倒車2公里卻闖死巷

桃園市楊梅警方昨天接獲一輛新北市失竊轎車逃竄至新屋地區，立即利用天羅地網監視器鎖定49歲徐姓男子將失竊贓車開至新屋區石磊產業道，被警方攔截，甚至倒車近2公里見無法逃逸束手就擒，警方今天表示，警方逮捕徐男和追回贓車，將他依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

楊梅分局指出，新屋分駐所接獲勤務中心通報，新北市一輛失竊轎車，正逃竄至出沒新屋地區，警方調閱監視器鎖定失竊贓車位置，員警6人分別開警車前往追緝，並在新屋區石磊附近產業道路發現該贓車，立即攔阻。