終究難逃法網！他從新北偷車逃桃園...躲警追捕 倒車2公里卻闖死巷
桃園市楊梅警方昨天接獲一輛新北市失竊轎車逃竄至新屋地區，立即利用天羅地網監視器鎖定49歲徐姓男子將失竊贓車開至新屋區石磊產業道，被警方攔截，甚至倒車近2公里見無法逃逸束手就擒，警方今天表示，警方逮捕徐男和追回贓車，將他依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。
楊梅分局指出，新屋分駐所接獲勤務中心通報，新北市一輛失竊轎車，正逃竄至出沒新屋地區，警方調閱監視器鎖定失竊贓車位置，員警6人分別開警車前往追緝，並在新屋區石磊附近產業道路發現該贓車，立即攔阻。
徐男發現警方在前方攔查後，竟直接在產業道路倒車近2公里，再轉另條產業小路企圖逃逸，不料竟闖入死巷，徐男見逃無可逃，只好下車舉手，怪怪束手就捕，警方表示，徐男警訊坦承偷竊轎車逃逸，警方將徐男依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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