終究難逃法網！他從新北偷車逃桃園...躲警追捕 倒車2公里卻闖死巷

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聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市楊梅警方昨天接獲一輛新北市失竊轎車逃竄至新屋地區，立即利用天羅地網監視器鎖定49歲徐姓男子將失竊贓車開至新屋區石磊產業道，被警方攔截，甚至倒車近2公里見無法逃逸束手就擒，警方今天表示，警方逮捕徐男和追回贓車，將他依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

楊梅分局指出，新屋分駐所接獲勤務中心通報，新北市一輛失竊轎車，正逃竄至出沒新屋地區，警方調閱監視器鎖定失竊贓車位置，員警6人分別開警車前往追緝，並在新屋區石磊附近產業道路發現該贓車，立即攔阻。

徐男發現警方在前方攔查後，竟直接在產業道路倒車近2公里，再轉另條產業小路企圖逃逸，不料竟闖入死巷，徐男見逃無可逃，只好下車舉手，怪怪束手就捕，警方表示，徐男警訊坦承偷竊轎車逃逸，警方將徐男依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

徐男在新北市偷竊轎車逃竄至新屋地區，警方攔截倒車2公里闖死巷，怪怪束手就擒。圖／楊梅警方提供
徐男在新北市偷竊轎車逃竄至新屋地區，警方攔截倒車2公里闖死巷，怪怪束手就擒。圖／楊梅警方提供
徐男在新北市偷竊轎車逃竄至新屋地區，警方攔截倒車2公里闖死巷，怪怪束手就擒。圖／楊梅警方提供
徐男在新北市偷竊轎車逃竄至新屋地區，警方攔截倒車2公里闖死巷，怪怪束手就擒。圖／楊梅警方提供

贓車 竊盜 偷竊 新北 監視器 桃園地檢署

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