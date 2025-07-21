影／彎道超車迎面撞汽車 騎士空中翻一圈畫面曝
桃園市一名41歲劉姓男子18日傍晚17時26分許騎機車行經楊梅區榮平路時，疑似在狹小的彎道超車，下秒就與迎面而來的汽車發生碰撞，劉男當場被撞飛在空中翻了一圈，隨後重摔在地。楊梅警分局表示，該起事故造成劉男身體受擦挫傷，沒有生命危險。
楊梅交通分隊說明，劉男騎乘普重機車，疑似未靠道路右側行駛，導致與50歲廖姓男子駕駛之自小客車發生擦撞事故，導致劉男身體擦挫傷。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。
警方呼籲駕駛人，行經狹窄未分向路段時，應減速慢行並靠右側行駛，同時注意車前狀況，避免事故發生。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】彎道超車迎面撞汽車 騎士空中翻一圈畫面曝
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