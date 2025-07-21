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1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

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1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化芬園鄉一處放置H鋼梁倉庫今天中午發生意外，一名25歲沈姓工人遭滑落的鋼梁壓到身上，消防人員獲報到場，但因每支鋼梁重量約1.7噸，工人被百根壓在底下無法動彈，消防局指出，最後由業者調撥機具到場，才讓工人脫困，但工人明顯死亡，沒有送醫。

沈姓工人與另一人今天中午在德興路一段某工地進行綁梁作業，遭鋼梁崩落壓住，消防人員到現場，發現鋼梁有崩落疑慮，先於現場待命中，當時已發現被壓在鋼梁下的沈男沒有生命跡象，卻因被鋼梁壓住無法幫他脫困，業者最後從烏日調撥機具至現場將鋼梁搬開。

警方指出，初步了解沈姓工人當時站在鋼梁高處，不知為何突然堆疊的鋼梁突然滑落，導致身體被壓倒無法動彈，業者將到派出所進一步說明，詳細事故原因要進一步調查。

彰化芬園鄉一處放置H鋼梁倉庫今天中午發生意外，一名25歲沈姓工人遭滑落的鋼梁壓到身上，消防人員獲報到場。圖／讀者提供
彰化芬園鄉一處放置H鋼梁倉庫今天中午發生意外，一名25歲沈姓工人遭滑落的鋼梁壓到身上，消防人員獲報到場。圖／讀者提供

彰化沈姓工人與另一人今天中午在德興路一段某工地進行綁樑作業，遭鋼梁崩落壓住。圖／讀者提供
彰化沈姓工人與另一人今天中午在德興路一段某工地進行綁樑作業，遭鋼梁崩落壓住。圖／讀者提供

工人 彰化 死亡 消防人員

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