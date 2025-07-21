聽新聞
0:00 / 0:00
1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死
彰化芬園鄉一處放置H鋼梁倉庫今天中午發生意外，一名25歲沈姓工人遭滑落的鋼梁壓到身上，消防人員獲報到場，但因每支鋼梁重量約1.7噸，工人被百根壓在底下無法動彈，消防局指出，最後由業者調撥機具到場，才讓工人脫困，但工人明顯死亡，沒有送醫。
沈姓工人與另一人今天中午在德興路一段某工地進行綁梁作業，遭鋼梁崩落壓住，消防人員到現場，發現鋼梁有崩落疑慮，先於現場待命中，當時已發現被壓在鋼梁下的沈男沒有生命跡象，卻因被鋼梁壓住無法幫他脫困，業者最後從烏日調撥機具至現場將鋼梁搬開。
警方指出，初步了解沈姓工人當時站在鋼梁高處，不知為何突然堆疊的鋼梁突然滑落，導致身體被壓倒無法動彈，業者將到派出所進一步說明，詳細事故原因要進一步調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言