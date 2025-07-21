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他從中午走到凌晨...疑「忘記怎回家」 被警發現坐在超商門口

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

60歲江姓男子今天凌晨1時許坐在台南市北區民德路路邊一間超商店門口，轄區員警巡邏經過，覺得奇怪，上前關心，才得知江昨天中午從安平區古堡街住家出門吃飯，走一走就忘了怎麼回家，到處亂繞；警方發現家人已將他通報為失蹤人口，協助他返家休息。

台南市警第五分局立人派出所所長顏水和指出，昨天凌晨1時許，他與警員許柏豪巡邏經過民德路一間超商，發現門口有一名六旬男子坐在門口，神情疲憊且反應遲緩；顏感覺有異，上前關心詢問，原來江姓男子昨天中午從住家出門吃飯，後來忘記怎麼回家。

警方將他帶回派出所查證身分，以名字查詢，發現江的家人已將他通報為失蹤協尋人口，江離家已逾12小時。警方辦理撤銷協尋，並確認其身心狀況無虞後，聯繫家屬。

由於江男的家屬還要照護家中年邁長者，無法前來接人，警方體恤家屬難處，派員駕駛巡邏車將江護送返回安平住家，江的家屬對警方協助表達感謝；分局防治組提醒，家中若有年長或失智成員，建議向區公所申請「愛心手鍊」，或使用具定位功能設備，以利辨識與即時聯繫。

60歲江姓男子今天凌晨1時許坐在台南市北區民德路路邊一間超商店門口，轄區員警巡邏經過，覺得奇怪。記者袁志豪／翻攝
60歲江姓男子今天凌晨1時許坐在台南市北區民德路路邊一間超商店門口，轄區員警巡邏經過，覺得奇怪。記者袁志豪／翻攝

60歲江姓男子今天凌晨1時許坐在台南市北區民德路路邊一間超商店門口，轄區員警巡邏經過，覺得奇怪。記者袁志豪／翻攝
60歲江姓男子今天凌晨1時許坐在台南市北區民德路路邊一間超商店門口，轄區員警巡邏經過，覺得奇怪。記者袁志豪／翻攝

家人 台南 超商 失蹤 失智

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