影／只為好玩！法籍男學生偷警察安全帽進夜店 警詢後移送

一名來台就學法國籍男子酒後前往台北市信義區某夜店消費，進入前在大樓外竊取警用機車上安全帽，警員欲騎車離開發現安全帽失竊，調閱監視器後進入大樓逮捕他，他稱只是好玩，被依竊盜、妨害公務罪移送。

警方調查，林姓警員今年5月31日凌晨處理糾紛案，騎警用機車至北市松壽路ATT 4 Fun大樓外停放，開啟警示燈，將警用安全帽掛在機車後視鏡離開；凌晨3時許，23歲法國籍男學生徒步經過竊取安全帽，進入大樓某夜店消費。

林返回欲騎車離開發現安全帽失竊，調閱監視器鎖定該男，進入大樓發現他持安全帽要下樓，盤查逮捕他，帶回信義警分局三張犁派出所。他坦承酒後偷安全帽，稱只是好玩，警詢後移送。

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