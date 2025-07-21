自導自演？網傳蛋洗民進黨中央「內神通外鬼」 警澄清：絕無刻意放行

桃園市一名41歲劉姓男子18日傍晚17時26分許騎機車行經楊梅區榮平路時，疑似在狹小的彎道超車，下秒就與迎面而來的汽車發生碰撞，劉男當場被撞飛在空中翻了一圈，隨後重摔在地．．．

2025-07-21 16:14