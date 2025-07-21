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自導自演？網傳蛋洗民進黨中央「內神通外鬼」 警澄清：絕無刻意放行

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

民進黨中央黨部昨遭人闖入砸蛋，今網路流傳圖卡指出，整起事件事「黨檢警媒一體抹黑」、「自導自演」、「內神通外鬼放行」等，轄區警方午間澄清說明，經查砸蛋客做案動線未經警方管制區，強調絕無刻意放行情事。

該圖卡指出，「民進黨中央黨部蛋洗招牌事件」，是政府標案網軍專搞認知作戰，以詐騙集團式培養滋事分子，昨2名砸蛋客是經內神通外鬼放行，突破維安、突破大樓保全又突破門禁，才順利到民進黨中央黨部外砸蛋，整起事件是「自導自演」。

對此，台北市警局中正一分局今午澄清說明，相關現場監視器畫面顯示，2名犯嫌是昨天下午6時15分駕駛汽車進入大樓地下3樓停車場，6時23分搭乘電梯上到民進黨中央黨部做案，犯案動線未經過警方管制區域，並無所指「警方刻意放行」情事，強調全案調查嚴守行政中立。

事件起於，民眾黨昨在台北市中正區北平東路上、民進黨中央黨部大樓外，舉辦「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」集會活動，號召支持者集結，下午6時許活動結束散場，後續卻有民眾在網路社群平台上流傳蛋洗民進黨中央黨部黨徽的影片，警方獲報旋即展開調查。

警方調閱相關監視器畫面追查，鎖定40歲李男、65歲洪男涉案，昨深夜11時許、今凌晨1時許陸續將2人循線查緝到案，2人到案坦承犯行，稱不滿政府、政治時事等，決定參加完集會活動後潛入民進黨中央黨部砸蛋洩憤。

台北市警局中正一分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局中正一分局。記者李隆揆／攝影
網路流傳圖卡指出，整起事件事「黨檢警媒一體抹黑」、「自導自演」、「內神通外鬼放行」等。記者李隆揆／翻攝
網路流傳圖卡指出，整起事件事「黨檢警媒一體抹黑」、「自導自演」、「內神通外鬼放行」等。記者李隆揆／翻攝

網路 影片 維安 民進黨 監視器 民眾黨

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