影／警察迎面而來！偷車賊「急倒車」仍難逃法網

新北市一名49歲徐姓男子昨(20)日上午10時許開著偷來的車子逃竄到桃園市新屋區，楊梅警分局獲報，鎖定該車的位置，在鄉間小路中與對方「狹路相逢」，偷車賊眼看警察迎面而來，嚇得一路緊急倒車，最後發現無路可逃，只好下車乖乖就範，被警方依竊盜罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

偷車賊眼看警察迎面而來，嚇得一路緊急倒車。圖：讀者提供

新屋分駐所表示，昨日上午徐男駕駛竊取而來的汽車，出沒於新屋區一帶，警方接獲通報後，立即調閱監視器鎖定了失竊汽車位置，警員葉宸菲、許瑜芳、李林傑以及實習生蔡晏慈、李宇翔、陳正欽等人立刻前往查緝。

徐男發現無路可逃，只好下車乖乖就範。圖：讀者提供

警方進一步提到，警方在新屋區石磊32之7號附近發現該失竊車，徐男發現迎面而來的警方後，隨即加速後退逃逸，但卻逃往死巷方向，發現逃不了後便下車就範，全案依竊盜罪移請桃園地方檢察署偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】警察迎面而來 偷車賊「緊急倒車」仍難逃法網