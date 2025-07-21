遊覽車阿里山卡彎向警求救 33遊客驚恐2小時脫困
嘉義縣阿里山達娜伊谷以原始山林美景聞名，例假日常吸引團客上山遊玩，但因道路狹窄在轉彎處常發生塞車，不熟悉道路特性甚至卡彎在山路時有所聞。昨天有輛來自屏東載33名遊客遊覽車就卡彎半路動彈不得向警方求救，轄區竹崎分局警方協助交管也聯絡吊車，司機等不及吊車救援，多次嘗試前後迴轉，2小時後自行脫困。33名遊客虛驚一場，難忘達娜伊谷之旅。
嘉義縣竹崎分局警方表示，昨天下午1時許接獲民眾報案，在往達娜伊谷方向有車輛受困路中無法動彈。立即派遣所長張景棠、警員林旺沿路搜尋，在嘉129線7.5公里處，發現有輛遊覽車後保險桿底座卡在彎道路面，因路面前後高低落差造成車輛無法動彈。
警方到達現場後，立即協助疏導管制交通並聯絡拖吊車前來排除，遊覽車司機等不及大型拖吊車上山救援，歷經2小時後自行脫困，來自屏東的33名遊客無人受傷，虛驚一場。
遊覽車王姓司機表示，因路況不熟誤判彎道角度，跨越雙黃線提早入彎，未留意內輪差而造成此次卡彎事件。警方調查事故原因後，依違反道路交通管理處罰條例45條1項3款之規定，對違規遊覽車司機製單舉發。
竹崎分局呼籲，山區道路狹窄且蜿蜒曲折，駕駛人對路況不熟應減速慢行，務必遵守道路交通規則，切勿跨越雙黃線及其他等違規行為，容易造成交通事故發生，危及其他用路人安全，警方將加強執法，以維道路交通秩序與安全。
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