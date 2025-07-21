北市西門町旅館傳命案 2男疑開毒趴未退房…1死1送醫

黃姓男子今凌晨被發現陳屍在台北市西門町某旅館，朱姓男子在場神智不清，被警方帶回後送醫，現場有安非他命、神仙水、依托咪酯類「喪屍煙彈」，警方懷疑黃施用毒品過量致死，正在釐清案情。

警方調查，38歲黃姓、35歲朱姓男子投宿北市萬華區成都路某旅館，未按時退房，今凌晨0時許旅館工作人員按門鈴未獲回應，以鑰匙開啟房門，發現黃倒臥床上、朱神智不清，趕緊報案。

消防隊到達檢查黃明顯死亡未送醫，朱被員警帶回萬華警分局西門町派出所無法言語，因身體不適，警方通報消防隊送醫救治。

分局偵查隊鑑識小隊採證，在房內發現安非他命、神仙水、喪屍煙彈及毒品針筒，查扣送驗。警方檢視現場無打鬥痕跡，懷疑兩人相約「開毒趴」，黃施用毒品過量致死。

旅館人員稱，房客是在本月18日下午投宿，警方正在調閱監視器，釐清有無其他人出入，報檢方相驗查明死因。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885