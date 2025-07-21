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酒駕男肇事又謊稱他人代駕 高市警法眼識破移送

中央社／ 高雄21日電

鄭姓男子今天凌晨涉嫌酒後開車行經高雄鳳山區，與一輛計程車發生碰撞，再撞擊一間鐵皮屋，警方到場處理，鄭男還涉嫌謊稱由他人代駕，詢後被依公共危險及頂替等罪嫌移送。

高雄市警察局鳳山分局員警說明，34歲鄭男凌晨2時56分許開車沿中崙路往油管路87巷時，與45歲楊姓計程車駕駛發生擦撞，鄭男車輛再撞擊一間鐵皮屋，事故沒有造成人員受傷受困。

警方表示，鄭男起初稱車輛是由49歲洪姓男子代駕，但警方後續調閱監視器畫面，發現鄭男才是車輛駕駛；經檢測，楊男及洪男沒有飲酒，鄭男酒測值為0.45mg/L。

經警方初步研判，肇事原因為鄭男行經閃紅燈路口，未依規定禮讓幹道先行，而楊男則是行經閃黃燈路口，未依規定減速慢行。

警方指出，鄭男詢後承認有到店家飲酒消費後再開車上路，在事故發生後，有聯繫洪姓店員到場。鄭男被依公共危險、頂替、使公務員登載不實等罪嫌移送，另外，因楊男涉嫌對警方詢問消極不配合，疑似知情，與洪男皆依頂替及使公務員登載不實等罪嫌移送，全案將由高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 計程車 公務員

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