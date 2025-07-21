誤將鑰匙丟車廂…獨居婦沒手機困路邊 回不了家警伸援

桃園市觀音區一名69歲邱姓婦人昨傍晚騎車外出買晚餐，卻不小心將整串鑰匙放進車廂，邱婦回不了家只能呆站在機車旁不知所措，民眾見狀協助報警，警方獲報到場先將老婦帶回派出所休息，後續聯繫老婦的女兒前來將她接回家，順利幫助老婦解圍。

大園分局新坡派出所昨下午5時許接獲民眾報案，在忠愛路一段上有一名迷失老婦需要協助，警方獲報前往關心，只見老婦神情慌張站在機車旁，員警上前詢問後得知老婦並非迷路，而是不小心將鑰匙丟在車廂內回不了家，不知該如何是好。

員警詢問老婦的住處，發現她其實住得並不遠，但因為她獨自一人居住，鑰匙又在車廂內進不了家門，且老婦也沒有使用手機，無法聯繫家屬，員警只好先將老婦帶回派出所休息及查詢身分。